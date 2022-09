Rússia acusa occident de començar una guerra freda i recorda la crisi dels míssils

El sotssecretari del Consell de Seguretat de Rússia, Alexander Veneditkov, ha alertat de l’inici d’una “nova Guerra Freda” i ha anomenat a Occident, a qui, liderat pels Estats Units, culpa de les tensions, a resoldre la situació seguint l'”exemple” de la Crisi dels Míssils de Cuba en 1962.

Per a Veneditkov, és necessari que les parts tinguin en compte l’experiència d’haver resolt “amb èxit” aquell conflicte, conegut a Rússia com a Crisi del Carib, i altres episodis de “igualment perillosos” de la confrontació que vivien Rússia i els Estats Units després de la Segona Guerra Mundial, recull l’agència TASS. “Els fets de 1962 són un exemple de com les dues ‘superpotències’ poden deixar de costat les profundes diferències ideològiques que les divideixen en nom del treball constructiu conjunt en benefici de tota la humanitat”, ha dit Veneditkov.

El president de Rússia, Vladímir Putin / EP

Recordatori dels la crisi dels míssils

El Kremlin ja ha acusat anteriorment a Occident d’iniciar un nova Guerra Freda no sols amb les mesures imposades contra l’economia russa, sinó també amb les sancions dirigides a oligarques i personalitats del país pel seu suport al president rus, Vladimir Putin. De fet, el ministre d’Exteriors, Serguei Lavrov, va lamentar fa uns mesos que l’actitud de les potències occidentals revelava “les seves veritables intencions” i posava en evidència “els eslògans tan bonics que exhibien quan va acabar la Guerra Freda”.

Referèndums d’anexió

Tot plegat en un context en el qual fa unes hores han començat els referèndums d’annexió a Rússia en quatre zones d’Ucraïna controlades per prorussos. Les votacions han arrencat a primera hora d’aquest divendres, a les 8.00 h (les 7.00 hora espanyola), a les autoproclamades repúbliques de Donetsk i Lugansk i les regions ucraïneses de Kherson i Zaporíjia, ocupades per les autoritats prorusses. Tot i la negativa d’Ucraïna i de la comunitat internacional de reconèixer la validesa d’aquest procés, els ciutadans estan cridats a les urnes per decidir la possible adhesió a Rússia. En canvi, el president rus, Vladímir Putin, assegurava que reconeixeria el resultat d’aquests referèndums que s’han d’allargar fins dimarts que ve.