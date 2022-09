En marxa els referèndums d’annexió als territoris ocupats d’Ucraïna

Fa unes hores han començat els referèndums d’annexió a Rússia en quatre zones d’Ucraïna controlades per prorussos. Les votacions han arrencat a primera hora d’aquest divendres, a les 8.00 h (les 7.00 hora espanyola), a les autoproclamades repúbliques de Donetsk i Lugansk i les regions ucraïneses de Kherson i Zaporíjia, ocupades per les autoritats prorusses. Tot i la negativa d’Ucraïna i de la comunitat internacional de reconèixer la validesa d’aquest procés, els ciutadans estan cridats a les urnes per decidir la possible adhesió a Rússia. En canvi, el president rus, Vladímir Putin, assegurava que reconeixeria el resultat d’aquests referèndums que s’han d’allargar fins dimarts que ve.

En la setmana es compleixen set mesos de l’inici de la guerra a Ucraïna, la votació a les regions ocupades total o parcialment per Moscou afegeixen més tensió després que Putin anunciés la mobilització militar de 300.000 reservistes, a més d’insistir en l’amenaça nuclear. La votació ha començat a primera hora del matí i acabarà a les 16.00h. El procés finalitzarà el pròxim dimarts 27 de setembre. Rússia també ha obert col·legis electorals a diverses ciutats perquè els refugiats puguin anar a votar.

Més d’un milió de persones cridades a votar a Kherson i Zaporíjia

Les autoritats prorusses de Kherson asseguren que esperen que unes 750.000 persones acudeixin a votar, mentre que en el cens de Zaporíjia hi ha 500.000 persones, segons recull l’agència de notícies russa TASS. Els ciutadans d’aquestes dues regions hauran de respondre a una pregunta: “Està a favor que la regió abandoni Ucraïna, crear un Estat independent i ser part de Rússia?”.

Per la seva banda, a les autoproclamades repúbliques de Donetsk i Lugansk, de les quals Putin ja en va reconèixer la independència poc abans d’ordenar la invasió a Ucraïna, els votants hauran de pronunciar-se sobre si donen suport a “l’entrada de la república a Rússia com a entitat constituent de la Federació Russa”.

La presidenta de la Comissió Europea i el president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski / EP

L’OTAN els considera “il·legals i il·legítims”

Aquest dijous, l’OTAN es va reafirmar en què no reconeixerà els resultats d’aquests referèndums perquè “manquen de legitimitat” i són una violació de la Carta de Nacions Unides. En aquest sentit, els considera “il·legals i il·legítims” i, en un comunicat, fa una crida a “tots els estats” a rebutjar aquests intents de “conquesta territorial” per part de Rússia i insisteix en el fet que les regions de Donetsk, Lugansk, Kherson i Zaporíjia “són Ucraïna”.

Per la seva banda, el govern d’Ucraïna i els seus aliats ja van avisar que no reconeixeran els resultats d’aquests referèndums.