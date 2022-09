Rússia allibera deu presoners de guerra estrangers després de la mediació de l’Aràbia Saudita

El president de Rússia, Vladimir Putin, ha posat en llibertat a deu presoners de guerra estrangers després dels esforços de mediació del príncep hereu de l’Aràbia Saudita, Mohammad bin Salman Al Saud. Els presoners alliberats procedeixen de cinc països diferents i han estat traslladats de Rússia a Riad, capital del regne, per a un posterior retorn segur als seus països d’origen. Es tracta de presoners del Marroc, els Estats Units, el Regne Unit, Suècia i Croàcia.

Tal com informen autoritats saudites en un comunicat, el Ministeri d’Afers exteriors de l’Aràbia Saudita expressa la gratitud i agraïment del Govern del regne a Rússia i Ucraïna per la seva resposta als esforços realitzats pel príncep hereu per a l’alliberament dels presoners de guerra.

Agraïments a Zelenski

Per part seva, líders mundials dels països que s’han vist afectats també han tingut unes paraules d’agraïment per al president d’Ucraïna, Vladimir Zelenski, i la implicació de l’Aràbia Saudita per a facilitar un desenllaç favorable.

La primera ministra britànica, Liz Truss, s’ha pronunciat públicament per a “agrair a Vladimir Zelenski els seus esforços per aconseguir l’alliberament dels detinguts i a l’Aràbia Saudita per la seva ajuda”, ressaltant que “Rússia ha de posar fi a la despietada explotació dels presoners de guerra i els detinguts civils per fins polítics”.

El secretari d’Estat dels Estats Units, Antony Blinken, ha celebrat que “Ucraïna inclogui en les negociacions a tots els presoners de guerra, independentment de la seva nacionalitat” i ha donat les gràcies al regne saudita “per ajudar a encapçalar aquesta iniciativa humanitària”.