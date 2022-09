Els EUA demanen als seus ciutadans que abandonin Rússia “immediatament”

La celebració dels referèndums d’annexió a Rússia de diverses regions ucraïneses i la provocació del president rus, Vladimir Putin, en concedir la nacionalitat a Edward Snowden, han provocat un nou moviment dels Estats Units d’Amèrica (EUA). Aquest dimecres els EUA han fet un nou moviment en el tauler i l’ambaixada nord-americana a Rússia ha fet una crida a tots els seus ciutadans nord-americans a abandonar el país “immediatament”. “Si decidiu marxar de Rússia, hauríeu de trobar solucions de forma independent com més aviat millor”, ha alertat el consolat

Els EUA ho han demanat a través d’un comunicat aquest dimecres el matí on lamenten les poques opcions per sortir del país ja que els vols estan “extremadament limitats2. En el text, la delegació també demana que els ciutadans nord-americans “no viatgin” a Rússia i avisa que “els que hi resideixen o hi són de viatge han de sortir-ne immediatament mentre hi hagi opcions de vols comercials”. L’ambaixada recorda que hi ha pocs vols i es solen cancel·lar amb poca antel·lació, l’antesala a que no hi hagi vols per sortir del país pròximament. Aquesta situació, de fet, ja va estar a punt de succeir quan el president rus va anunciar la mobilització de 300.000 reservistes, que en cas que no vulguin anar a la guerra seran condemnats a penes de presó.

Creuen que Rússia no deixarà sortir del país als nord-americans amb doble nacionalitat

“Si vols sortir de Rússia has de realitzar els preparatius necessaris al més aviat possible. L’Ambaixada dels Estats Units es troba molt limitada a l’hora d’oferir assistència als estatunidencs i les condicions podrien veure’s cada vegada més limitades”, alerta el comunicat dels Estats Units que s’ha fet públic aquest migdia. El consolat ha avisat que el govern rus pot “començar a negar la doble nacionalitat als estatunidencs i l’accés a assistència consular per a evitar la seva sortida del país” en un moment en què hi ha molta demanda per sortir per l’anunci de la mobilització parcial.

“Els ciutadans estatunidencs no han de viatjar a Rússia i aquells que resideixin al país o es trobin en territori rus han d’abandonar-lo immediatament”, ha insistit l’ambaixada en un comunicat on s’han compromès a oferir tota la informació necessària per accedir a països veïns des de Rússia.