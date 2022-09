Putin desafia els EUA i concedeix la nacionalitat russa a Edward Snowden

El president de Rússia, Vladimir Putin, ha fet un pas més per provocar els Estats Units i ha decidit concedir la ciutadania russa a Edward Snowden, l’exanalista d’Intel·ligència dels Estats Units que està buscat per la justícia nord-americana per haver filtrat a Wikileaks informació confidencial sobre l’Agència de Seguretat Nacional (NSA). Putin ha signat el decret que ho fa oficial justament aquest dilluns i ja està recollit pel portal oficial d’informació jurídica del govern rus. Hi consta que s’ha atorgat la ciutadania russa a desenes de persones, entre les quals hi ha Edward Snowden, de 39 anys.

Fa ja nou anys que la justícia dels Estats Units persegueix Snowden per la filtració el 2013 de nombrosos documents secrets de la intel·ligència americana on es revelaven les tècniques d’espionatge que utilitzava l’organisme de Seguretat Nacional. Un dels mètodes més qüestionats són les escoltes telefòniques il·legals a líders polítics internacionals, en una mena de cas Pegasus però als Estats Units. Després de filtrar aquests documents Snowden va fugir del país i el primer lloc on es va refugiar va ser Hong Kong. Després va acabar anant a Rússia on finalment se li ha concedit la ciutadania, un pas important per no ser extradit als Estats Units. Snowden va rebre el seu primer permís de residència a Rússia el 2014, només un any després d’haver filtrat la documentació. Ara, finalment, aquest permís temporal s’ha ampliat a temps indefinit perquè ja és considerat un ciutadà rus.

Snowden, al Parlament?

L’última notícia entorn a la figura d’Snowden es remunta al novembre passat, quan ERC, Junts, els comuns i la CUP van presentar el pla per a la Comissió d’Estudi del Model Policial on demanaven citar noranta persones entre les quals l’exanalista de la CIA i l’NSA Edward Snowden. En aquesta llista d’especialistes en seguretat i drets humans i exconsellers també hi havia l’Alta Comissionada pels Drets Humans de l’ONU, Michelle Bachelet i la secretària general d’Amnistia Internacional, Agnès Callamard, però el nom més sonat va ser el d’Snowden.