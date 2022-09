Nou morts, entre els quals cinc nens, en un atac a un col·legi a Rússia

Atac mortal a un col·legi de Rússia aquest dilluns. L’atac perpetrat aquest dilluns a una escola de la localitat de Izhevsk, a la regió de Udmurtia, al centre del país, ha acabat amb un balanç de morts esgarrifós. Per ara hi ha comptabilitzades nou víctimes, segons han confirmat les autoritats russes. Les víctimes, segons les xifres que ha donat el Comitè d’Investigació de Rússia, són dos guàrdies de seguretat, dos professors i cinc nens d’edats compreses entre els 10 i els 15 anys. A banda, han explicat en declaracions a l’agència russa de notícies Interfax, hi ha diversos ferits de consideració.

L’atacant s’ha suïcidat abans que arribés la policia

També ha transcendit que l’autor de l’atac mortal d’aquest dilluns en una escola s’ha suïcidat. El Ministeri de l’Interior d’Udmurtia ha assenyalat en un missatge a Telegram que els agents han trobat a l’interior del centre el cadàver de l’atacant. “Segons les informacions disponibles, s’ha suïcidat”, diu el comunicat abans d’afegir que “fins al moment hi ha nou morts i 20 ferits pels seus actes“. Es desconeixen els motius que l’haurien portat a cometre aquest crim en el que han mort cinc nens i les autoritats policials continuen investigant els fets, que ja han donat la volta al món.

Ja s’ha evacuat l’escola i la policia treballa a la zona

El governador rus d’aquesta regió, Alexander Brechalov, ha assegurat que és una “tragèdia” el que ha passat en aquesta escola i ha assenyalat que entre els morts hi ha també un guàrdia de seguretat. El centre ha estat evacuat després del tiroteig i les autoritats estan treballant en aquesta zona per mirar d’esclarir els fets. Per ara no se sap amb seguretat què ha portat aquest home a entrar a l’escola i obrir foc contra els nens que havien anat a classe com en un dia qualsevol.