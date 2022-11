Govern i comuns avancen en les negociacions dels pressupostos i aborden energia

El Govern i els comuns han abordat aquest dimecres una nova reunió en el marc de les negociacions dels pressupostos. Segons ha avançat l’ACN i ha pogut saber El Món, aquesta reunió ha abordat la carpeta de l’energia, tot i que també s’hi ha tractat la fiscalitat. Per aquest motiu, hi ha participat el secretari general d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, David Mascort, en una reunió que s’ha produït al Parlament de Catalunya. A més, també es tornaran a reunir aquesta setmana per avançar en aprovar els pressupostos, ja que l’executiu té l’objectiu d’aprovar-los la setmana del pont de la puríssima.

El president Pere Aragonès i la consellera d’Economia Natàlia Mas / ACN

Un pla que aborda energia

La setmana passada els comuns ja van presentar el seu pla de propostes abordant fins a set eixos, entre elles l’energia. En aquest àmbit demanen posar en marxa l’empresa pública d’energia “com a comercialitzadora”. També hi inclouen un desplegament massiu de plaques solars a llars vulnerables; la instal·lació de plaques solars en comunitats i bonificacions per a la instal·lació de renovables, entre altres mesures.

Per part del Govern no hi participen consellers i hi assisteixen la secretària general de la Presidència, Núria Cuenca, i el secretari general del Departament d’Economia, Josep Maria Vilarrúbia. Per la part dels comuns, la veu cantant de les negociacions és el diputat al Parlament Joan Carles Gallego.

Reunions amb PSC i Junts

Aquest dimecres a la tarda, aprofitant el ple del Parlament, el Govern es tornarà a reunir amb el PSC i Junts, tot i que tots dos partits segueixen esperant la documentació dels comptes i continuen preparant les seves propostes. Tot i això, els grups parlamentaris han acusat al Govern de “lent” i els ha demanat una acceleració durant els últims dies per poder tenir els comptes “quan abans millor”.