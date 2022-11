La Mesa rebutja un segon intent de suspendre els diputats Jové i Salvadó

La Mesa del Parlament ha rebutjat aquest matí un segon intent de la dreta per suspendre els diputats d’ERC Josep Maria Jové i Lluís Salvadó després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) hagi comunicat l’obertura de judici oral per l’organització del referèndum de l’1-O. Cs volia que la Mesa activés l’article 25.4 del Reglament de la cambra, que preveu la suspensió de diputats que tinguin un judici oral obert per delictes relacionats amb la corrupció.

La petició de Cs ha estat rebutjada amb els vots en contra d’ERC, Junts i la CUP i l’abstenció del PSC, el mateix resultat amb el qual la Mesa va rebutjar la petició formulada per Vox aquest dimarts. L’article 25.4 és el que se li va aplicar a la ja expresidenta del Parlament, Laura Borràs, per la causa que té oberta al TSJC pel presumpte fraccionament de contractes quan era directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, conversa amb el president d’ERC al Parlament, Josep Maria Jové / ACN

La suspensió de diputats enfronta els partits

Junts per Catalunya ha votat en contra de la suspensió de Jové i Salvadó, igual que va fer quan es va portar a la Mesa el cas de Laura Borràs, perquè considera que l’article 25.4 del Reglament del Parlament vulnera drets fonamentals com la presumpció d’innocència. La suspensió de Borràs va generar molta polèmica entre els partits independentistes, ja que ERC i la CUP defensen que el cas de la presidenta de Junts és especial perquè el delicte que l’ha portat a judici no té res a veure amb l’1-O i, per tant, no es pot incloure en la campanya de repressió instigada des de l’estat espanyol.

Jové i Salvadó estan processats per desobediència, prevaricació, malversació de fons públics i revelació de secrets per la seva participació en l’organització de l’1-O. La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, s’asseurà al seu costat com a imputada per un delicte de desobediència greu a l’autoritat judicial.