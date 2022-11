Un diputat de Junts es desmaia en acabar la sessió de control al Govern

Un diputat de Junts per Catalunya al Parlament s’ha desmaiat aquest dimecres durant el ple del Parlament de Catalunya i l’han traslladat a l’hospital per a fer-li “una revisió”, segons han explicat fonts del partit a El Món. El mateix grup parlamentari ha demanat als mitjans no difondre el nom de l’afectat.

El parlamentari s’ha marejat en finalitzar la sessió de control, quan la Mesa de la cambra ha suspès la sessió en motiu de l’acte de commemoració del Dia Internacional per a l’eliminació de la violència contra les dones que s’ha celebrat a l’auditori del Parlament de Catalunya.

El conseller Elena es disposa a enraonar després de la interpel·lació d’Espadaler/Parlament de Catalunya (Jordi Garcia Monte)

S’ha desmaiat en aixecar-se

En finalitzar la sessió de control al Govern, els diputats s’han aixecat i el diputat en qüestió en fer l’acció s’ha desmaiat i ha perdut la consciència durant uns segons. De fet, la imatge televisiva es veu una persona desmaiant-se, però immediatament la producció talla per no seguir gravant el mal tràngol. Al cap d’un moment el diputat de Junts s’ha recuperat i ha abandonat l’hemicicle en cadira de rodes.

El diputat s’ha desmaiat en el moment en el qual els diputats abandonaven l’hemicicle, i el conseller de Salut, Manuel Balcells, i la diputada de Junts, Assumpció Laïlla, que són metge i infermera respectivament, l’han atès en un primer moment. Tots els diputats s’han preocupat per l’estat del membre del Parlament de Catalunya. A més, membres del Servei d’Emergències Mèdics han entrat a la cambra ràpidament per atendre l’afectat.

El diputat de Junts ja es trobava malament aquest dimarts

Fonts de Junts per Catalunya asseguren que el diputat en qüestió ja es trobava malament durant aquest dimarts, i aquest dimecres el seu malestar havia persistit. Els fets han passat cap a les 11h, fet que ha obligat a retardar durant uns minuts l’acte del Dia Internacional per a l’eliminació de la violència contra les dones. La mateixa vicepresidenta del Parlament, Alba Vergés, s’ha preocupat per l’estat de salut del diputat.