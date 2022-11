Desenvolupen un sèrum per als pacients amb síndrome de l’olor de peix

L’Hospital Sant Joan de Déu ha trobat juntament amb Eurofragance la manera de neutralitzar la forta olor que emeten les persones que tenen dèficit de carnitina o trimetilaminuria, el que es coneix com síndrome de l’olor de peix. Aquesta mala olor que fan les persones que pateixen aquesta malaltia es deu, segons els experts, a l’oxidació hepàtica de la trimetilamina, una amina volàtil que genera una olor molt forta de peix a l’orina, l’alè, les secrecions vaginals i la suor. Les persones que la pateixen tenen problemes d’autoestima i els costa relacionar-se íntimament amb altres persones per la mala olor que emet el seu cos. Per això el projecte d’aquest hospital pediàtric de referència és molt important pels pacients que tenen aquesta malaltia, ja que els millorarà la vida.

El projecte ha consistit en crear fragàncies de diferents formats que puguin servir per pal·liar aquesta mala olor i millorin la qualitat de vida dels pacients, que normalment són pediàtrics perquè són adolescents i que arrosseguen una càrrega psicològica durant tota la seva vida. De fet, molts d’aquests pacients pateixen ansietat, depressió i aïllament social.

L’hospital Sant Joan de Déu ha dissenyat locions i sèrums per pal·liar la mala olor / Pixabay

Sèrum o loció per després de la dutxa

Les fragàncies que han dissenyat l’Hospital Sant Joan de Déu i Eurofragance estan pensades per posar-se-les com una mena de sèrum o loció després de la dutxa per pal·liar l’olor a peix que produeix aquesta oxidació hepàtica de la trimetilamina. A més, segons Sant Joan de Déu, aquests sèrums es poden reforçar amb una aigua de colònia tants cops com sigui necessari al llarg del dia. Els resultats amb els pacients que estan provant aquests productes són “molt satisfactoris”, tot i que l’hospital i Eurofragance continuen treballant amb la intenció de millorar la fórmula i poder arribar a més pacients afectats per la síndrome de l’olor de peix.