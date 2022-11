Balcells xifra en un 10% l’increment del pressupost de Salut per al 2023

El conseller de Salut de la Generalitat, Manel Balcells, ha xifrat en gairebé un 10% l’increment interanual del pressupost de Salut previst en el projecte dels comptes per a 2023, després de l’increment del 9,69% en 2022: “Ens situa en una posició de partida que serà la més dotada de tota la història”.

Amb aquesta inversió es consolidaran els increments de plantilla pagats amb fons covid, ha explicat Balcells durant la sessió de control a preguntes de la diputada de Cs Anna Grau, que s’ha interessat pel decret llei del Govern pendent de convalidació per a injectar 376 milions d’euros en el sistema de salut a compte de despeses ja executades.

El conseller de Salut, Manel Balcells / ACN

Decret llei sense ser inclòs

Balcells ha lamentat que “de forma poc explicable” el decret llei encara no hagi estat inclòs en l’ordre del dia del ple per a ser convalidat –per falta de majoria parlamentària que el secundés en la Junta de Portaveus–.

“Estic convençut que la resta de grups, en el seu exercici de responsabilitat, el votaran a favor”, ha dit el conseller, que ha agraït a Grau que hagi avançat que Cs votarà a favor del decret llei perquè sigui convalidat.

Després d’una altra pregunta de la diputada de la CUP Laia Estrada, que ha alertat del risc de “col·lapse” de la sanitat pública davant la saturació i cansament dels professionals, Balcells ha replicat que Salut és conscient de la situació i treballen per a millorar les seves condicions laborals.

“No estem per cap privatització, per cap externalització. Estem per consolidar el sistema públic de salut”, ha subratllat el conseller, i ha afegit que en el pla de xoc amb mesures sobre salut que li ha presentat la CUP hi ha iniciatives que comparteix.

Llistes d’espera

Sobre les llistes d’espera, Balcells ha sostingut que tota patologia greu –com les oncològiques o les cardíaques– és “atesa i ben atesa”, i ha recordat que el projecte de Pressupostos per a 2023 inclou una aportació suplementària de 1.000 milions d’euros destinats a reforçar el sistema.

També ha assegurat que la conselleria de Salut està “treballant” per a destinar un 25% del Pressupost del departament a l’Atenció Primària, millorar l’accés a l’atenció presencial i les condicions dels sanitaris, i en els convenis del Siscat i del ICS.