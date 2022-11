La neta de Joan Manuel Serrat debuta en el món de la música

Luna Serrat és la neta més mediàtica de Joan Manuel Serrat. Amb més de 60.000 seguidors a Instagram, la jove de 26 anys ha debutat en el món de la música després de fer-ho com a actriu en un curtmetratge que acaba de ser premiat. Ella és la primogènita del fill gran de l’icònic cantautor, una noia que va abandonar els estudis de Periodisme i la feina a la ràdio per explotar el seu carisma i passió per la interpretació. Va decidir formar-se en aquest món i ha debutat en el teatre i el cinema, el que demostra que ho està fent molt bé. Ara, a més a més, ha volgut provar sort com a cantant.

Té a la seva sang el talent d’un dels millors cantants del país, el que li ha donat ales per veure com se li dona això de cantar. Hem pogut sentir la seva veu de la mà de Natalia Gil, una de les seves millors amigues. Juntes han creat Las Nereidas, que els està fent rebre molts aplaudiments. Ella deixava caure poc abans de la publicació que tenia por a les crítiques, ja que és una noia que s’autoexigeix molt: “Que ningú no s’esperi que escrigui Mediterráneo perquè els defraudaré”, deia.

Aquesta cançó l’han escrit com a epilog d’una novel·la d’Estefanía Ruiz: “És una cançó que agafa sentit després de perdre’t per les pàgines del llibre, d’entrar en la història de Julia i de conèixer la meravellosa progressió que viu al llarg de tota l’obra”.

Luna Serrat promociona la seva nova faceta de cantant a través de les xarxes socials

La neta de Joan Manuel Serrat ha debutat en el món de la música amb una cançó composta per ella, el que demostra que ha heretat el talent artístic de l’avi. Actualment està formant-se en música i cant, del que presumeix en el seu perfil d’Instagram. La noia ha reconegut públicament que va equivocar-se en escollir la carrera de Periodisme, ja que no era realment la seva passió. La feina a la ràdio li va agradar, però ha afirmat en diverses entrevistes que no té res a veure amb el que gaudeix quan actua o canta. A més a més de tenir una veu molt dolça i bona tècnica vocal, Luna Serrat toca la guitarra.

Luna Serrat mostra com ha practicat abans de l’estrena del single | Instagram

La neta de Serrat debuta a la música | Instagram

La història de la primera cançó de la neta de Serrat | Instagram

Aquest és el debut musical de la neta d’un dels més grans del món de la música, que podria arribar a guanyar fama i diners gràcies a l’art que porta a les venes.