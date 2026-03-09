Luna Serrat i Dani Ceballos acaben d’anunciar que seran pares de bessons, una notícia que convertirà Joan Manuel Serrat en besavi per primera vegada. La família del cantautor s’amplia i, de quina manera, tenint en compte que ella és la seva neta més gran, la filla del Queco, qui serà mare de dos bebès a finals d’estiu. En els últims mesos, la influencer i cantant pràcticament no havia dit res a través de les seves xarxes socials i ara se sap per què: “Fa quatre mesos que estic desapareguda i és per la raó més maca del món“. Necessitava descansar, en el primer trimestre de gestació, el que acostuma a ser encara més complicat en embarassos gemel·lars.
El futbolista del Reial Madrid l’acompanya en unes fotografies molt maques que aprofiten per compartir la bona notícia amb els seus seguidors. La parella va confirmar que estaven sortint fa un parell d’anys i, ara, fan un pas més que els convertirà en pares primerencs: “Ho vam somiar tant, que va venir doble. 1+1=4“, escriuen en un post conjunt que ha fet molta il·lusió a la família, als amics i també als seguidors d’un i altre.
Han realitzat una sessió de fotos molt maca, amb instantànies tendres en què veiem el futur pare acariciant la panxeta i fent petons a la seva xicota. Ella, en una alta foto que mostra el perfil de la seva panxa, ha agraït tots els missatges macos que està rebent: “No sabeu les ganes que tenia de deixar de guardar el secret. Demà us ho explico tot”, ha anunciat. L’anunci ha rebut moltíssims likes i també comentaris d’amics, companys d’equip i coneguts, que els han felicitat perquè estan a punt de conèixer l’amor més gran que existeix.
La família de Luna Serrat, encantada amb el seu embaràs
Luna Serrat, als 29 anys, ha fet molt feliç la seva família amb aquest anunci. S’ha sabut com ha reaccionat la mare d’ella, per exemple, que ha fet servir el seu perfil a Instagram per aplaudir que es convertirà en àvia aviat: “Ens heu fet tan feliços… Gràcies“. De ben segur que l’avi, Joan Manuel Serrat, està contentíssim perquè no tothom pot dir que ha vist la seva neta embarassada. No ha especificat quina és la data probable de part, però si diu que ha estat els últims quatre mesos en silenci és que, com a mínim, ja ha passat aquest temps d’embaràs i, per tant, li deu quedar la meitat aproximadament.
Ella mateixa ha assegurat que avui mateix compartirà més detalls de la gestió, com van rebre l’anunci que seran bessons i com es preparen per a aquest gran canvi en la seva vida. Els fans esperaran amb candeletes totes aquestes tafaneries sobre la seva vida privada.