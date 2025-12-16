La Generalitat atorga la Medalla d’Or a Joan Manuel Serrat i Núria Espert

El Govern ha acordat aquest dimarts concedir la Medalla d’Or de la Generalitat al cantautor Joan Manuel Serrat i a l’actriu Núria Espert. Segons ha detallat la consellera de Territori i portaveu de l’executiu, Sílvia Paneque, en roda de premsa, els premis busquen reconèixer “dues trajectòries extraordinàries al país”. L’acte d’entrega dels guardons se celebrarà el pròxim 22 de desembre al Palau de la Generalitat, i el presidirà el president Salvador Illa. Segons Paneque, tant Serrat com Espert “han incidit de forma clara a favor de la projecció de la cultura catalana, però també en el compromís amb els valors humanistes i democràtics”.
“Referents entre generacions
En el cas de Joan Manuel Serrat, el consell executiu hi vol subratllar el seu “profund compromís cívic”. Per a Paneque, la música del cantautor “ha esdevingut referent entre diverses generacions, també el seu compromís amb la llibertat creativa i la defensa de la llengua catalana”. En el cas d’Espert, el Govern ha volgut distingir la que consideren “una de les grans figures de les arts escèniques a Catalunya”. Destaquen la seva capacitat per aterrar a l’Estat clàssics teatrals, com ara Hamlet; però també la difusió internacional de l’obra de Federico García Lorca o Jean Genet. Recorden, a més, que va patir la repressió franquista, fet que va “reforçar el seu compromís amb la llibertat, la igualtat i la dignitat humana”.
En declaracions a l’Agència Catalana de Notícies, Serrat ha agraït la concessió de la Medalla d’Or; i assegura esperar que “el país el trobi digne” del que considera “el premi més important que es concedeix a Catalunya”. Així s’ha expressat en la presentació del disc del músic Jofre Bardagí, dedicat a homenatjar-lo. També ha deixat la porta oberta a participar al concert que oferirà l’artista a Barcelona, el pròxim 13 de maig.