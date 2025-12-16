La Generalitat otorga la Medalla de Oro a Joan Manuel Serrat y Núria Espert

El Gobierno ha acordado este martes conceder la Medalla de Oro de la Generalitat al cantautor Joan Manuel Serrat y a la actriz Núria Espert. Según ha detallado la consejera de Territorio y portavoz del ejecutivo, Sílvia Paneque, en rueda de prensa, los premios buscan reconocer «dos trayectorias extraordinarias en el país». El acto de entrega de los galardones se celebrará el próximo 22 de diciembre en el Palau de la Generalitat, y será presidido por el presidente Salvador Illa. Según Paneque, tanto Serrat como Espert «han incidido de manera clara a favor de la proyección de la cultura catalana, pero también en el compromiso con los valores humanistas y democráticos».

La actriz Núria Espert, premiada con la Medalla de Oro de la Generalitat / ACN

Referentes entre generaciones

En el caso de Joan Manuel Serrat, el consejo ejecutivo quiere subrayar su «profundo compromiso cívico». Para Paneque, la música del cantautor «se ha convertido en referente entre diversas generaciones, también su compromiso con la libertad creativa y la defensa de la lengua catalana». En el caso de Espert, el Gobierno ha querido distinguir a la que consideran «una de las grandes figuras de las artes escénicas en Cataluña». Destacan su capacidad para traer al Estado clásicos teatrales, como Hamlet; pero también la difusión internacional de la obra de Federico García Lorca o Jean Genet. Recuerdan, además, que sufrió la represión franquista, hecho que «reforzó su compromiso con la libertad, la igualdad y la dignidad humana».

En declaraciones a la Agencia Catalana de Noticias, Serrat ha agradecido la concesión de la Medalla de Oro; y asegura esperar que «el país lo considere digno» de lo que considera «el premio más importante que se concede en Cataluña». Así se ha expresado en la presentación del disco del músico Jofre Bardagí, dedicado a homenajearlo. También ha dejado la puerta abierta a participar en el concierto que ofrecerá el artista en Barcelona, el próximo 13 de mayo.