Luna Serrat y Dani Ceballos acaban de anunciar que serán padres de gemelos, una noticia que convertirá a Joan Manuel Serrat en bisabuelo por primera vez. La familia del cantautor se amplía y, de qué manera, teniendo en cuenta que ella es su nieta mayor, la hija de Queco, quien será madre de dos bebés a finales de verano. En los últimos meses, la influencer y cantante prácticamente no había dicho nada a través de sus redes sociales y ahora se sabe por qué: «Hace cuatro meses que estoy desaparecida y es por la razón más bonita del mundo«. Necesitaba descansar en el primer trimestre de gestación, lo que suele ser aún más complicado en embarazos gemelares.

Joan Manuel Serrat será bisabuelo porque la nieta está embarazada de gemelos | Instagram

El futbolista del Real Madrid la acompaña en unas fotografías muy bonitas que aprovechan para compartir la buena noticia con sus seguidores. La pareja confirmó que estaban saliendo hace un par de años y, ahora, dan un paso más que los convertirá en padres primerizos: «Lo soñamos tanto, que vino doble. 1+1=4«, escriben en un post conjunto que ha emocionado mucho a la familia, amigos y también a los seguidores de ambos.

Han realizado una sesión de fotos muy bonita, con instantáneas tiernas en las que vemos al futuro padre acariciando la barriguita y besando a su novia. Ella, en otra foto que muestra el perfil de su barriga, ha agradecido todos los mensajes bonitos que está recibiendo: «No sabéis las ganas que tenía de dejar de guardar el secreto. Mañana os lo cuento todo», ha anunciado. El anuncio ha recibido muchísimos likes y también comentarios de amigos, compañeros de equipo y conocidos, que los han felicitado porque están a punto de conocer el amor más grande que existe.

La pareja ha compartido la buena noticia en Instagram con unas fotos muy tiernas

Luna Serrat anuncia que está embarazada de gemelos | Instagram

Luna Serrat publica una foto de la barriguita de embarazada | Instagram

La familia de Luna Serrat, encantada con su embarazo

Luna Serrat, a los 29 años, ha hecho muy feliz a su familia con este anuncio. Se ha sabido cómo ha reaccionado su madre, por ejemplo, que ha usado su perfil en Instagram para aplaudir que se convertirá en abuela pronto: «Nos habéis hecho tan felices… Gracias«. Seguro que el abuelo, Joan Manuel Serrat, está contentísimo porque no todos pueden decir que han visto a su nieta embarazada. No ha especificado cuál es la fecha probable de parto, pero si dice que ha estado los últimos cuatro meses en silencio es que, al menos, ya ha pasado ese tiempo de embarazo y, por lo tanto, le debe quedar la mitad aproximadamente.

Ella misma ha asegurado que hoy mismo compartirá más detalles de la gestión, cómo recibieron el anuncio de que serán gemelos y cómo se preparan para este gran cambio en su vida. Los fans esperarán con ansias todas estas curiosidades sobre su vida privada.