Luna Serrat treu a la llum les seves manies més estranyes

Luna Serrat és la neta més mediàtica de Joan Manel Serrat, l’icònic cantant català. La noia s’ha convertit en influencer, una professió que permet als seus seguidors conèixer amb més detall com és, quin és el seu dia a dia, quina relació té amb l’avi i en què pensa sobre la vida en general. Aquesta nit ha aprofitat el temps lliure per respondre algunes preguntes que li havien fet els fans, desitjosos de saber més detalls sobre ella. Entre tot el que ha explicat, destaquen quatre confessions que ajuden a saber com és la barcelonina.

Luna Serrat se sincera sobre les seves creences i manies

En primer lloc, ha volgut sincerar-se sobre la religió. Li han preguntat directament si creu en Déu, el que nega. Ara bé, deixa clar que confia que hi hagi un més enllà d’alguna manera: “En quin déu? El cert és que no, no crec en Déu. Crec en alguna cosa, en les energies, en les ànimes… Sento que hi ha alguna cosa que els nostres sentits no capten. Alguna cosa immaterial que té un poder especial sobre nosaltres. Dubto que sigui una persona i, molt menys, un ésser superior”.

També han volgut saber si és tan feliç com aparenta i la resposta és afirmativa. De fet, considera que ho és encara més del que sembla: “Sempre he dit que les xarxes socials no mostren al 100% la meva vida, però si ho analitzo pot ser que ho facin més del que penso. Publico tot el que menjo (que menjo molt), el que llegeixo (perquè llegeixo molt) i la música que escolto (perquè escolto molt). No publico pràcticament res sobre roba, esdeveniments ni festes perquè cada vegada estan menys presents en la meva vida. I coincideix en què aquest és el punt en el que més feliç em sento”.

Luna Serrat se sincera sobre la seva vida privada | Instagram

Luna Serrat, la neta més mediàtica del cantant | Instagram

La neta més gran de Joan Manel Serrat és influencer

Luna Serrat ha continuat en aquest atac de sinceritat públic, en el que també ha reconegut quines són les 10 coses que més li agraden del món. Entre elles, destaca que li agradi veure els avis passejar de la mà, anar a la casa dels seus avis, la gent que compon música que emociona i els nens. A més a més, també afegeix objectes com els pianos de cua grans, les banyes amb vistes o els Lacasitos. Pel que fa a coses més curioses? L’apassionen els tatuatges en el coll, tenir un saló amb llibreria a casa i les converses intenses de matinada.

No contenta amb tot això que ha explicat sobre ella, ha anat encara més enllà i no li ha fet vergonya reconèixer que té manies estranyes. Per exemple, explica que té un TOC que fa que es toqui els cabells sense parar tota l’estona: “Per això gairebé sempre porto els cabells recollits, per no espatllar-me’l”, afirma. Una d’encara més estrambòtica? Que no li agrada el menjar fred i que sempre menja molt a poc a poc: “Em puc escalfar el plat fins a tres vegades abans d’acabar-me’l”. Finalment, també explica que és molt organitzada i que no pot sortir de casa sense la seva agenda: “Necessito tenir tot el que he de fer escrit i no ho recordo fins que ho acabo”.

La ‘influencer’ parla de les aficions | Instagram

Luna Serrat explica als seguidors què pensa | Instagram

La neta de Joan Manel Serrat ha demostrat que és una noia sincera i transparent, una autèntica influencer que fa cas als desitjos dels fans i no dubta en respondre als seus dubtes més tafaners. Gràcies a això hem pogut conèixer una mica més a aquesta aspirant a actriu, qui ha reconegut en diverses ocasions que li agradaria molt poder arribar a protagonitzar alguna gran producció.