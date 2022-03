La neta gran de Joan Manuel Serrat, ‘influencer’ i aspirant a actriu

Luna Serrat arriba trepitjant fort. La neta gran de l’icònic cantant català Joan Manuel Serrat acumula més de 60.000 seguidors a Instagram, el primer pas per convertir-se en una influencer en tota regla. La jove, de només 25 anys, ha començat a col·laborar amb diverses marques i fotògrafs molt prestigiosos. A més a més, ja compta amb amigues famoses com Anna Ferrer, Ana Matamoros o Alba Díaz, les respectives filles de Vicky Martín Berrocal, Kiko Matamoros i Paz Padilla. La filla de Queco Serrat i la model Mercedes Doménech va fer periodisme entre Madrid i Milà i va entrar a treballar com a locutora en el programa de ràdio de Javier Cárdenas.

No va trigar en adonar-se que aquella no era la seva veritable passió, per la qual cosa va començar a estudiar interpretació i música per dedicar-se a aquest món. Apassionada de la moda i la música, sempre parla meravelles del seu avi. Diu que sent molt d’orgull i que es considera la seva fan número 1: “Vaig als concerts i tinc totes les seves cançons en el meu Spotify”, deia fa un temps.

Assegura que té una actriu a dins i que farà l’impossible per fer-se un nom en el món del cinema. Vol deixar clar, a més a més, que buscarà feina “del que sigui” i que no vol que el cognom l’ajudi a obrir-se portes que no es mereixeria per mèrits propis. De fet, explica que la carrera se l’està pagant ella perquè no volia que els pares li paguessin una altra tenint en compte que ella ara té diners gràcies a Instagram. El seu perfil està ple de fotografies que demostren que ha heretat l’art de la mare en posar davant de la càmera.

Luna Serrat vol fer-se un nom en el món de la interpretació | Instagram

La jove protagonitza campanyes i realitza una sessió de fotos professional rere una altra. D’aquesta manera sap que pot anar guanyant més seguidors i que això l’ajudarà a cridar l’atenció d’alguna productora. La noia té clar que vol triomfar en la professió, el que intentarà aconseguir amb feina i molta dedicació.