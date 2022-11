‘Longitudinalitat’: la paraula que fa suar diputats i conseller de Salut

La paraula ‘longitudinalitat‘ està en boca de tothom, malgrat que a alguns els costa més d’un intent poder dir-la bé. Des que el conseller de Salut, Manel Balcells, en va parlar al ple de la setmana passada, aquesta paraula s’ha popularitzat perquè els metges han demanat la seva dimissió per haver dit que forma part d’un “paradigma antic”. Des de llavors, diputats, periodistes i consellers que no l’havien utilitzat mai l’han fet seva, tot i que amb esforços per dir-la correctament. La longitudinalitat és la relació que s’estableix entre el metge de capçalera i el pacient al llarg dels anys i que segons els estudis científics que l’han estudiat és una de les bases de l’atenció primària. La ja famosa longitudinalitat contribueix a la disminució de la mortalitat en gairebé un 30% quan la relació entre metge i pacient és de fa quinze anys.

Les dificultats per pronunciar aquesta paraula s’han evidenciat encara més en la comissió de salut que s’ha celebrat aquest dijous i on el conseller de Salut ha reculat en les seves declaracions. Els diversos grups parlamentaris li han retret les seves paraules i el conseller ha admès que “han estat paraules desafortunades” tot i puntualitzar després que “s’han tret de mare” i s’han volgut “tergiversar”. Tots ells han tingut dificultats en pronunciar la paraula longitudinalitat, havent-la de repetir per dir-la bé o acurtant-la en cas del conseller, que diverses vegades ha dit “atenció longitudinal”, una expressió molt més senzilla de dir per no haver de suar.

La primera compareixença del nou conseller de Salut, Manel Balcells, a la comissió del ram del Parlament, amb la sala plena de públic / Parlament de Catalunya

Desbanca ‘desjudicialització’ en el rànquing de paraules impossibles

Aquesta paraula està desbancant en dificultat la ja famosa ‘desjudicialització’, que en comparació és molt més fàcil de dir. Fins i tot els periodistes tenen dificultats i han de traduir el concepte als lectors, tot i que sembla que la paraula es popularitzarà i normalitzarà gràcies a aquesta polèmica amb el conseller, que ha hagut de fer marxa enrere ràpidament davant la pressió dels metges i infermers de la primària, que l’han posat a l’ull de l’huracà en els últims dies i fins i tot han demanat la seva dimissió.