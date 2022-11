Metges de Catalunya avisa: “Només cal una espurna perquè comenci una revolta”

El sindicat majoritari entre els metges de l’atenció primària, Metges de Catalunya, ha entregat aquest dijous 54.000 signatures a favor de recuperar la sanitat pública, que està a un pas del col·lapse per la falta de mans i de recursos econòmics i per l’excés de volum de feina. Les han lliurat juntament amb un decàleg de mesures al registre general del Parlament amb la intenció de “reclamar als responsables polítics la implementació de mesures transformadores de la sanitat pública” per tal de “recuperar l’accessibilitat al sistema, reduir les llistes d’espera i millorar les condicions de treball dels professionals”. Ho ha explicat en roda de premsa Xavier Lleonart, secretari general de Metges Catalunya, que ha advertit que “només cal una espurna perquè esclati una revolta”. Els metges no descarten mobilitzacions, incloses vagues, pròximament en cas que el Govern no rectifiqui la situació. “Els escenaris que considerem són a curt termini”, ha afegit.

Lleonart considera que tots els professionals comparteixen la mateixa visió de les “mancances estructurals” del sistema i que calen mesures urgents per evitar la “descapitalització” que farà que el sistema tingui dificultats per prestar un servei de mínima qualitat. “Fem un crit d’alerta perquè creiem que els grups parlamentaris i el Govern han de donar una resposta concreta a les demandes imprescindibles i urgents”, ha exigit. El conseller, ha dit, és “conscient” que està “en temps de descompte” per evitar aquestes mobilitzacions i millorar el sistema sanitari català. “Cada dia que passa el sistema es degrada més i la situació es fa més irreversible”.

Metges de Catalunya registra les 54.000 signatures per salvar la sanitat pública / MC

“Innegable demanda social” per salvar el sistema

A banda, el secretari general del sindicat ha explicat que s’informarà també els portaveus de la Comissió de Salut que es reuneix aquest mateix dijous que s’han aconseguit aquestes signatures a través del portal web signasanitat.cat i els exigirà una resposta “concreta” per resoldre la “crisi de la sanitat pública”. Metges de Catalunya sosté que les firmes evidencien que hi ha una “innegable demanda social” que el sistema recuperi la qualitat que s’ha perdut en les últimes dècades de “mala gestió”.