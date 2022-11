ERC vol “ja” uns pressupostos d’entesa amb els comuns, Junts i el PSC

ERC vol “ja” uns pressupostos d’entesa amb En Comú Podem, Junts i el PSC i esperar arribar a finals d’aquesta setmana amb un “principi d’acord” que permeti tirar endavant els comptes catalans pel 2023 amb el suport dels tres grans partits i dels comuns. La portaveu dels republicans, Marta Vilalta, ha preferit passar de puntetes per sobre de totes les crítiques i reticències que han mostrat els tres partits per la lentitud del govern per negociar els pressupostos i els ha reclamat “responsabilitat” per iniciar els tràmits al Parlament tan aviat com sigui possible.

La narrativa de consens i transversalitat que impulsa el govern Aragonès xoca amb les reticències de la resta de partits, que no veuen clar l’experiment dels republicans de trencar blocs al Parlament. El portaveu d’En Comú Podem, David Cid, ha instat al Govern a “triar” entre els comuns i JxCat perquè no comparteixen model de país, mentre que Junts, per exemple, vol garanties clares que serà el soci preferent perquè veu molt avançat un pacte amb els socialistes catalans i no volen convertir-se en una comparsa.

“Desitgem que s’intensifiquin els contactes, i acabar la setmana amb uns principis d’acords que permetin caminar ja cap a la seva tramitació”, ha dit Vilalta en una roda de premsa. La dirigent republicana ha afirmat que la “sensació” del partit és que les negociacions estan “avançant” més amb els comuns després d’haver fet diverses reunions sectorials. Una estona abans, el portaveu de Catalunya En Comú, Joan Mena, ha exigit al Govern que es posi les piles i comenci a treballar amb la “voluntat política” que requereix la situació, ja que ERC està en clara minoria i només disposa dels vots de 33 dels 135 diputats del Parlament.

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, descarta una moció de censura contra el president de la Generalitat, Pere Aragonès | Europa Press

Els socialistes, molt crítics amb el govern de Pere Aragonès, tampoc s’han sentit interpel·lats. “No hi ha cap negociació oberta perquè no tenim els documents ni han dit que vulguin negociar res amb nosaltres”, ha etzibat la portaveu del PSC, Èlia Tortolero. Els socialistes insisteixen que no han rebut tota la documentació que han demanat sobre el nou projecte de pressupostos. “Estem oberts i aquí per parlar quan se’ns convoqui”, ha avisat Tortolero.

Les negociacions amb Junts tampoc avancen al ritme que voldrien els republicans. L’ex conseller d’Economia i Hisenda, Jaume Giró, ha renegat dels comptes que prepara ERC, mentre que el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha amenaçat d’aixecar-se de la taula si tenen la “més mínima sospita” que Aragonès els està utilitzant. El partit fa dies que parlar de la gran entesa entre ERC i el PSC.