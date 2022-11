Nova trobada entre el Govern i els comuns pels pressupostos, aquest cop per abordar habitatge

En Comú Podem i el Govern de la Generalitat han mantingut la tercera reunió aquest divendres per negociar els pressupostos del 2023. Després de la trobada del passat dimecres per tractar les polítiques d’energia, aquest cop ha servit per abordar les polítiques d’habitatge, segons han explicat fonts coneixedores de la negociació a El Món. Les mateixes fonts assenyalen que ha estat una reunió per “intercanviar plantejaments i línies de treball”, mentre que el to ha estat “constructiu”. Les dues parts s’han emplaçat a noves trobades la setmana que ve per abordar altres matèries sectorials.

Els comuns avisen: són “lluny” d’arribar a un acord

Tanmateix, els comuns assenyalen la manca “d’ambició del Govern” i tornen a demanar propostes i números concrets, assegurant que encara “són lluny” d’arribar a un acord en aquesta temàtica. De fet, assenyalen que l’habitatge és un dels principals “dèficits” que té l’executiu català i consideren que la trobada ha estat “poc propositiva” per part de l’executiu.

El dijous passat, els comuns van fer públic un document amb les seves propostes, entre elles, algunes relacionades amb habitatge com una modificació de l’impost als habitatges buits, doblar el pressupost en aquest àmbit fins arribar als 1.500 milions d’euros i ampliar el parc d’habitatge de lloguer assequible en un mínim de 5.000 habitatges. Segons fonts del Govern, les converses amb els comuns estan més avançades que les que hi ha amb PSC i Junts.

Sense reunions fixades amb el PSC i Junts

Per part del Govern, a la reunió d’aquest migdia, no hi han participat consellers i hi han assistit la secretària general de la presidència, Núria Cuenca, i el secretari general del Departament d’Economia, Josep Maria Vilarrúbia, acompanyats de representants del Departament de Territori, que té les competències en habitatge.

Tot i que les converses amb els comuns són les més avançades, aquest dijous la presidenta d’En Comú Podem al Parlament, Jéssica Albiach, va advertir en una entrevista a La Xarxa que a hores d’ara no és optimista i que estan “molt lluny”.

Segons el Govern, a hores d’ara no hi ha a l’agenda reunions fixades amb PSC i Junts per negociar els pressupostos de la Generalitat de l’any que ve, a l’espera que el partit de Turull i Borràs mantingui una nova executiva aquest dilluns que ve. De fet, segons l’executiu català, les reunions del passat dimecres van anar millor amb Junts que no pas amb el PSC. La voluntat de l’executiu presidit per Pere Aragonès és portar els comptes al Parlament abans d’acabar l’any i tenint ja els suports garantits perquè puguin aprovar-se a la cambra catalana. El Govern no en tindria prou amb el suport dels comuns i necessitaria un acord, com a mínim, amb PSC o Junts.