Mercadona participa en el Gran Recapte d’Aliments 2022

La companyia Mercadona de supermercats se suma al Gran Recapte d’Aliments 2022 que organitza la Federació Espanyola de Bancs d’Aliments (FESBAL) del 25 de novembre al 6 de desembre. La firma posa a disposició de la campanya els seus punts de venda per a la recaptació de fons, amb l’objectiu de donar als seus clients la possibilitat de participar en aquest gran esdeveniment solidari anual a favor dels bancs d’aliments.

El Gran Recapte a Mercadona / Cedida

En total, hi participen 1.623 botigues de Mercadona a tot l’estat, de les quals 250 a Catalunya. A més, com ja és habitual, la col·laboració en el Gran Recapte es realitzarà mitjançant donacions monetàries, múltiples d’1 €, que els clients podran fer quan passin per la caixa en el moment de la compra. Les quantitats donades es transformaran íntegrament en aliments que es lliuraran a cada un dels bancs d’aliments participants, els quals decidiran exactament quin tipus d’aliment necessiten, així com la quantitat i el moment de l’entrega. La donació a la caixa permet ajustar les donacions a les necessitats reals dels beneficiaris finals de cada banc d’aliments, de manera que són molt més eficients.

Donacions de Mercadona el 2022

Des de principi d’any, la companyia ha donat 18.800 tones d’aliments i productes de primera necessitat a menjadors socials, bancs d’aliments i altres entitats socials, de les quals més de 3.900 tones (concretament 3.946) s’han destinat a entitats benèfiques de Catalunya. Aquesta donació de tota la cadena al tancament del mes d’octubre equival a 313.300 carretons de la compra, dels quals més de 65.700 a Catalunya.

Mercadona col·labora amb més de 400 menjadors socials, més de 60 bancs d’aliments i altres entitats, que reben donacions diàriament per donar suport a les persones que es troben en una situació difícil.

Una política d’acció social sostenible integrada en l’estratègia d’RSE de Mercadona

Un dels compromisos que Mercadona manté amb la societat és compartir part de tot el que en rep. Amb aquest objectiu, es desenvolupa el Pla de Responsabilitat Social, que atén el component social i ètic a través de diferents línies d’actuació sostenibles que reforcen l’aposta pel creixement compartit.

Juntament amb la donació d’aliments, col·labora amb 32 fundacions i centres ocupacionals en la decoració de les seves botigues amb murals de trencadís, que elaboren més de 1.000 persones amb discapacitat intel·lectual.

Una altra línia estratègica del Pla de Responsabilitat Social és la sostenibilitat. Per a això, disposa d’un Sistema de Gestió Ambiental propi, que es basa en els principis de l’economia circular i està enfocat a l’optimització logística, l’eficiència energètica, la gestió de residus, la producció sostenible i la reducció del plàstic.

En aquest sentit, Mercadona, juntament amb els seus proveïdors Totaler, treballa en l’Estratègia 6.25 per aconseguir el 2025 un triple objectiu: reduir un 25 % de plàstic, que tots els envasos d’aquest material siguin reciclables i reciclar tot el residu plàstic. A més, participa en el Projecte de Distribució Urbana Sostenible i en la millora de la qualitat de l’aire a les ciutats mitjançant camions i furgonetes propulsats per tecnologies més netes i eficients.

Des de l’any 2011, és sòcia del Pacte Mundial de les Nacions Unides per la defensa dels valors fonamentals en matèria de drets humans, normes laborals, medi ambient i lluita contra la corrupció.