El Govern surt més optimista que Junts de l’última reunió pels pressupostos

Representants del Govern –sense consellers– i de Junts per Catalunya han tornat a tenir una nova reunió aquest dimecres a la tarda en el marc de les negociacions dels pressupostos i la lectura que l’executiu d’ERC fa de la trobada és molt més optimista que la dels seus exsocis. En un comunicat, Junts ha remarcat que ha estat una trobada “exclusivament tècnica”, ja que no hi eren els consellers. A més, els juntaires n’han sortit recordant que demanen més precisions en les prioritats polítiques de les conselleries. “Demanem concreció sobre els continguts i sobre el calendari de presentació”, assegura el partit de Jordi Turull i Laura Borràs en el comunicat.

Mònica Sales al Parlament / ACN

Junts assenyala Aragonès

De fet, assenyalen Aragonès com “l’únic responsable” perquè els comptes no entrin en vigor l’1 de gener i asseguren que l’executiu condiciona el ritme de la negociació dels pressupostos pel calendari de les negociacions d’ERC i PSOE per als pressupostos estatals. “Això és propi d’una visió sucursalista”, asseguren en la línia del que va dir la portaveu del grup parlamentari, Mònica Sales, aquest dimarts. “Sembla que Esquerra està més pendent dels seus acords amb el PSOE que d’afrontar els reptes i les necessitats del país. Nosaltres no farem de comparsa”, expliquen.

El Govern s’emporta bones sensacions

Aquesta versió contrasta amb la versió de fonts negociadores de l’executiu, que asseguren que ha anat millor que la reunió amb el PSC i els han transmès diversos temes que els preocupava, com poden ser la situació del català i l’escola concertada. A més, segons el Govern, Junts també ha posat sobre la taula la deflactació de l’IRPF, una proposta que l’executiu veu amb mals ulls i que xoca frontalment contra els comuns. També asseguen que han contrastat propostes i han demanat quantes places de mossos i bombers preveuen l’any que ve, així com que han recordat que consideren el projecte del Hard Rock i l’aeroport com a temes fonamentals.

Pel que fa al decàleg que els juntaires han anunciat que entregarien, asseguren que els han dit que encara l’estan construint i que ha de passar per l’executiva de dilluns, on l’han de validar. A partir d’aleshores s’emplaçaran a noves trobades la setmana que ve. “Tenim molt més clar on són les seves prioritats”, diu una veu negociadora, versió que xoca amb la del Junts.