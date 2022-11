El Parlament exigeix a l’Eurocambra que es prohibeixi Pegasus a Europa

El Parlament ha acordat exigir a l’Eurocambra la prohibició de Pegasus i altres programaris similars a la Unió Europea. Es tracta d’una resolució proposada per ERC, JxCat, CUP i Comuns que ha rebut llum verda aquest dimecres al ple del Parlament. La proposta consisteix a demanar a la Comissió Europea una proposta legislativa per prohibir l’ús del malware isrealià Pegasus. El Parlament també ha acordat demanar que tres diputats catalans puguin participar en l’audiència del 29 de novembre a la comissió europea que investiga l’ús de Pegasus en relació a l’Estat espanyol. Els quatre grups han lamentat que la resolució no hagi comptat amb més suport dels diputats “demòcrates” de la cambra.

Tot i aquesta falta de suport, la iniciativa ha sortit endavant perquè ja tenia el suport de la majoria parlamentària d’ERC, Junts, CUP i comuns. El PSC, el PP, Vox i Cs han votat en contra en considerar que el Parlament no ha de donar “instruccions” a l’Eurocambra. Els socialistes consideren que aquesta iniciativa és una “falta de respecte institucional” i critiquen que intenti “polititzar” la comissió de Pegasus. En cas que l’Eurocambra accepti la petició del Parlament el ple podria designar tres diputats perquè compareguin davant aquesta comissió, segons explica el text de la resolució.

El Parlament exigeix a l’Eurocambra que prohibeixi l’ús de Pegasus / ACN

L’Eurocambra pot rebutjar la petició del Parlament

Així, la cambra catalana ha demanat la “prohibició total i immediata” de Pegasus i qualsevol programari d’espionatge similar. El Parlament Europeu és l’únic amb poder d’iniciativa legislativa, pel que la resolució no és vinculant i es pot negar a fer la proposta que exigeix el Parlament. La cambra catalana farà arribar a l’Eurocambra aquesta resolució on li exigeixen “mecanismes de control i sanció” als estats que permeten aquest tipus d’spyware, com és el cas d’Israel amb l’empresa NSO.

El Parlament sosté que l’actual regulació de drets fonamentals a la Unió Europea “no garanteix que els estats membres no vulnerin sistemàticament els drets dels seus ciutadans” i en especial “el secret de les comunicacions”. En aquest sentit considera “imprescindible” que la UE incorpori “instruments europeus de control” per tal d'”evitar les pràctiques abusives i il·legals” dels estats.