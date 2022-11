Mor un motorista de 39 anys en un accident a la C-15 a Olèrdola

Les carreteres catalanes continuen acumulant morts. La sinistralitat és elevada i ja són 147 les persones que han mort en accident de trànsit a la xarxa viària interurbana de Catalunya aquest 2022. D’aquests, 40 han estat motoristes segons les dades provisionals de Trànsit. Els motoristes són un grup vulnerable que pateix molts accidents que molts cops acaben en morts. L’última víctima registrada, també motorista, ha mort aquest mateix dimecres en un accident a la C-15 a Olèrdola. Es tracta d’un veí de Viladecans de 39 anys que ha mort en accidentar-se al punt 11 de la C-15 a Olèrdola, al Penedès, en sentit Vilanova i la Geltrú. Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís de l’accident a les 13.21 h, quan per causes que encara s’investiguen aquest home ha patit un accident i ha mort a l’instant.

Com a conseqüència d’aquest accident que ha causat la mort prematura d’aquest motorista s’ha hagut de tallar la via en sentit sud i s’han activat una patrulla de Mossos, i tres unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). En arribar han vist que no es podia fer res per salvar-li la vida.

Imatge d’arxiu d’una ambulància del SEM / ACN

Les mesures que vol imposar Trànsit per evitar més morts

La xifra de morts a les carreteres catalanes és molt elevada, el que ha portat el Servei Català de Trànsit a pactar amb el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana limitar la velocitat en alguns trams i incorporar més radars per controlar la velocitat. Aquestes mesures s’aplicaran a quatre trams de la via. Concretament, afectarà a 83 quilòmetres dels quals molts són a l’AP-7, una via que acumula molts sinistres. Tot i així, un dels principals canvis es farà als 29 quilòmetres d’autopista paral·lels a la B-30. En aquest tram hi haurà velocitat variable de 100 o menys quilòmetres per hora.