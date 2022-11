Elionor de Borbó, una trencacors: per què va tallar amb el primer xicot?

Elionor de Borbó va acaparar molts titulars durant l’estiu passat en filtrar-se que tenia parella i que l’havia convidat a passar uns dies amb la família reial. Només va filtrar-se una fotografia del jove que hauria robat el seu cor, un noi que estudiaria amb ella a l’escola en un curs superior. El noi apareix en una fotografia que va viralitzar-se ràpidament, ja que permetia conèixer quins són els gustos de la filla de Felip VI i Letícia. Morè, amb els cabells arrissats i barba: així seria l’última conquesta de l’hereva dels Borbons.

Primera foto del presumpte xicot d'Elionor

Elionor tenia parella a Madrid quan va marxar cap a Gal·les

Ell seria la seva parella actual, però no ha estat el primer. Una revista argentina assegura que Elionor va marxar cap a l’escola de Gal·les mentre deixava el xicot a Madrid, un noi que també anava amb ella a classe: “L’afortunat jove tindria una posició econòmica adinerada, membre d’una de les famílies més adinerades de Madrid que ha estat vist tot gaudint d’un dels llocs més luxosos i exclusius de la capital”.

Elionor tenia 15 anys en aquell moment i sembla que a Felip i Letícia no els agradava que tingués parella. Li haurien deixat clar que era massa jove i que “no era el moment” de xicots ni d’amors. Ella hauria mantingut la relació una mica més, però finalment hauria marxat a Gal·les i allà s’hauria adonat que la distància no era idònia. Poc després, diuen que hauria conegut el noi brasiler amb el que surt ara i que hauria optat per trencar la relació amb el company de l’escola madrilenya.

Elionor tenia un altre xicot abans de traslladar-se a Gal·les

Pilar Eyre ha sabut que el nou xicot ha passat part de les vacances amb la família reial, el que demostra que haurien acceptat aquesta relació de la jove. Elionor s’estaria refugiant en ell en la soledat de Gal·les, escola que abandonarà durant les vacances de Nadal. Tenint en compte que el va convidar a Palau durant l’estiu, de ben segur que els paparazzi estan atents per si també passa part d’aquestes dates assenyalades amb els Borbons.