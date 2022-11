Canvis a l’IRPF, el Hard Rock i la concertada: les propostes de Junts per als pressupostos

Junts per Catalunya ha entregat el seu decàleg de propostes per negociar els pressupostos de la Generalitat per al 2023, que entren en la seva fase decisiva amb una marató de reunions del Govern amb el PSC, Junts i els comuns. Entre les mesures que Junts vol introduir als comptes que ultima ERC destaquen ampliar la bonificació de l’impost de Successions, garantir la viabilitat del Hard Rock, destinar més diners a l’escola concertada i introduir canvis a l’IRPF.

El Govern de Pere Aragonès ha fet un pas endavant per acostar postures amb Junts, que ha estat molt crític amb la intenció d’ERC d’incloure el PSC a les negociacions, i ha tancat una reunió de perfil polític amb el seu exsoci de coalició. Per part de l’executiu català hi assisteixen la consellera d’Economia i el secretari general del departament, Natàlia Mas i Josep Maria Vilarrúbia, i la secretària general de Presidència, Núria Cuenca; mentre que Junts ha enviat els diputats Albert Batet, Mònica Sales i Joan Canadell.

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha explicat que el decàleg que han presentat és “seriós, rigorós i possible” i que no té “biaix ideològic”. Turull ha garantit que no van a la reunió amb “línies vermelles”, però confia que els republicans mostraran bona predisposició. “Esperem que el Govern les acabi acceptant”, ha dit.

La portaveu d’ERC, Marta Vilalta | ACN

Les propostes de Junts per aprovar els pressupostos catalans

En matèria de fiscalitat, Junts proposa revisar l’Impost de Successions per arribar de manera progressiva a la bonificació del 99% de les adquisicions per causa de mort en familiars de primer grau. També volen deflactar un 3,5% tots els trams de l’IRPF i incrementar els mínims personals i familiars un 7,5% per compensar la inflació. Segons els càlculs del partit, les mesures tindrien un cost de 279 milions per a les arques de la Generalitat, però, tot i això, la pujada de preus permetrà que Catalunya ingressi 436 milions més que l’any passat en aquest apartat.

En total, Junts ha preparat una cinquantena de propostes, com un fons de 150 milions per ajudar el petit comerç i els autònoms a pagar les factures de l’electricitat i una ajuda de 150 milions més per a la transició energètica de les empreses. També volen que la Generalitat faci passos ferms per posar en marxa el projecte del Hard Rock i incrementar un 30% els preus dels mòduls de l’escola concertada, així com avançar cap al 6% del PIB per a Educació i destinar el 25% del pressupost de Salut a l’Atenció Primària.