El Govern s’aferra a les negociacions exprés per tancar els pressupostos en els “pròxims dies”

El Govern de Pere Aragonès s’aferra a les negociacions exprés que manté amb Junts, el PSC i els comuns per tancar un acord de pressupostos a quatre bandes en els “pròxims dies”. La portaveu de l’executiu, Patrícia Plaja, ha assegurat que s’han “accelerat notablement” les converses amb els tres partits i s’ha mostrat convençuda que els pressupostos “poden tirar endavant” amb els vots de totes les formacions malgrat els vetos creuats i les crítiques per la lentitud del Govern. Plaja ha confirmat que el pròxim dimarts –dia festiu– hi haurà Consell Executiu i ha alimentat els rumors sobre l’inici de la tramitació dels pressupostos el dimecres.

Tal com ja va dir dilluns la portaveu d’ERC, Marta Vilalta, el Govern aposta clarament per un acord de pressupostos ampli i “no veu incompatible” pactar els comptes amb Junts, els comuns i el PSC. “No ens conformem amb dos grups, perquè un acord més ampli seria idoni“, ha dit Plaja, que ha explicat que fins ara han fet una dotzena de reunions amb els partits i que tenen programades trobades diàries. La portaveu del Govern ha reclamat als partits que els facin arribar “propostes concretes” i ha reconegut que l’acord final dependrà de la “voluntat real de negociació” de l’oposició.

Amb tot, Plaja ha evitat posar una data límit per arribar a un acord, però ha deixat entreveure que els temps s’acaba i ha recordat que el retard en la tramitació farà que els pressupostos estiguin prorrogats almenys durant “unes setmanes”. De fet, perquè els comptes poguessin entrar en vigor l’1 de gener s’haurien hagut de començar a tramitar a principis d’octubre.

Pressupostos amb la vista posada a les municipals

Les negociacions per als pressupostos del 2023 es fan amb tots els partits mirant de reüll a les eleccions municipals. ERC i el PSC es diputen l’hegemonia com a primer partit de Catalunya, mentre Junts intenta marcar perfil propi davant els republicans per evitar una sagnia de vots i els comuns volen obtenir bons acords per defensar la seva utilitat com a partit frontissa. “Catalunya necessita els pressupostos”, ha repetit Plaja. El Govern vol portar els comptes al Parlament quan les negociacions estiguin “enfilades” i per això necessiten tancar carpetes. De fet, Plaja ha assegurat que les conselleres d’Economia i Presidència, Natàlia Mas i Laura Vilagrà, estan disposades a incorporar-se a les converses si això ajuda a desencallar-les.

La líder d’En Comú Podem, Jéssica Albiach, veu “complicadíssim” arribar a un acord aquesta setmana perquè queden molts assumptes que tractar i ha demanat al Govern més agilitat. “Si el que vol el Govern és arribar a un acord el divendres, ens hem de tancar a negociar”, ha dit Albiach. Per la seva banda, Junts es manté enrocat i no està disposat a negociar els pressupostos si el PSC forma part de les converses i, al mateix temps, els socialistes tenen un compte pendent amb Oriol Junqueras –que els va vetar a principis d’octubre–. El PSC espera que Aragonès digui “explícitament” que vol pactar amb ells i de pas furgar en la crisi d’ERC i Junts. “No volem escollir entre uns i altres. Volem que hi hagi pressupostos”, ha sentenciat Plaja.