Junts insta Aragonès a dir amb qui vol pactar els comptes: ells o el PSC

Junts per Catalunya continua pressionant perquè el Govern per accelerar les negociacions pels comptes catalans. El portaveu i vicepresident del partit, Josep Rius, ha demanat al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que aclareixi amb quin partit vol tirar endavant els pressupostos del 2023, amb el PSC o amb ells. De fet, després que el vot a favor d’ERC facilités l’aprovació dels comptes estatals, Rius no descarta que hi hagi un pacte amb els socialistes. Si això és així, “que ens ho expliquin” demana, perquè “en cap cas Junts farà de comparsa”. En una roda de premsa aquest dilluns, el portaveu de Junts ha plantejat que els republicans podrien haver facilitat que els pressupostos generals tiressin endavant per tal de “buscar el suport del PSC”.

Rius ha insistit que no se sap “si és així”, però ha remarcat que Esquerra ha tingut “molta vocació per pactar” al Congrés dels Diputats. “No sé si és a canvi que el PSC pugui pactar uns pressupostos a Barcelona”, ha qüestionat el portaveu.

La proposta “en positiu” de Junts

El també diputat del Parlament ha expressat la preocupació de Junts per “la lentitud del govern d’Aragonès a l’hora d’elaborar aquests pressupostos” i ha lamentat que les negociacions que s’han realitzat fins ara “s’han limitat a trobades tècniques”. En aquest sentit, ha instat el Govern a “accelerar” les converses i a elaborar uns pressupostos pensant “en clau catalana i no en els equilibris de la política espanyola”. Rius ha assegurat que el partit té la intenció de fer arribar al Govern una proposta “en positiu, pensant en la centralitat del país i tenint en compte el context de crisi social i econòmica que vivim”.

Esmena a la totalitat a la reforma de la sedició

Aquest mateix dilluns, el portaveu de Junts ha confirmat que el partit ha registrat al Congrés dels Diputats l’esmena a la totalitat amb el text alternatiu a la proposta de reforma del delicte de sedició. Aquesta esmena té com a objectiu que el delicte de sedició se suprimeixi i evitar que hi hagi la incorporació d’un enduriment de penes o una ampliació del delicte de desordres públics agreujats. Rius ha detallat que la proposta actual serveix per “treure un delicte de sedició per una porta i fer-lo tornar a entrar per la finestra”.

En el cas que la seva esmena no prosperi, JxCat preveu presentar també esmenes parcials “per evitar que comporti una retallada de drets”.