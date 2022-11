Borràs, sobre ERC i la sedició: “No hem vingut a reformar Espanya”

La presidenta de Junts i ex presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, ha criticat ERC per anar per lliure a Madrid i negociar la reforma del delicte de sedició a l’esquena de la resta del moviment independentista. “L’estratègia antirepressiva ha de ser comuna, no d’uns quants”, ha dit en una entrevista a TV3, la primera que concedeix des que es va saber que el TSJC la jutjarà per prevaricació i falsedat el pròxim mes de febrer. Borràs ha lamentat que els republicans participin de la rentada de cara de la justícia espanyola a Europa. “No hem vingut a reformar Espanya i el seu Codi Penal”, ha etzibat.

La dirigent ha reiterat que el seu partit aposta per la unitat d’acció independentista i ha acusat ERC d’insistir en una taula de diàleg que no permet avançar cap a l’amnistia i l’autodeterminació i que, en canvi, contribueix a blanquejar l’estat espanyol a Europa i criminalitza l’independentisme de base. “Posar en qüestió tot el moviment per aconseguir rebaixes puntuals i personals no és una política antirepressiva en la qual Junts vulgui participar”, ha sentenciat. Borràs ha reconegut que la derogació de la sedició sense contrapartides seria una bona notícia, però que el redactat actual de la reforma deixa clar que l’objectiu últim és extradir Carles Puigdemont, tal com han reconegut diversos dirigents del PSOE.

Jordi Turull, Jordi Puigneró i Laura Borràs, en uns moments previs a la reunió / ACN

Borràs està preparada per defensar-se al TSJC

Laura Borràs s’ha mostrat confiada que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya l’absoldrà dels delictes de prevaricació i falsedat documental pel presumpte fraccionament de contractes quan estava al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). “L’única sentència justa és l’absolució”, ha afirmat. “Durant el judici demostrarem que soc innocent”. L’ex presidenta del Parlament ha assegurat que ja “és casualitat” que sempre li toquin jutges i fiscals “vinculats a processos contra l’independentisme” i ha confiat que el TSJC acceptarà la recusació del seu president, Jesús María Barrientos, que ja ha estat apartat d’altres causes per la seva manca d’imparcialitat.

“Durant quatre anys se m’ha acusat de quatre delictes i la fiscalia ni tan sols ha pogut defensar els dos més greus”, ha criticat. “No he comès cap delicte. Ni quatre ni dos”. La fiscalia del TSJC demana sis anys de presó, 21 anys d’inhabilitació i 144.000 euros de multa, una pena molt elevada que, segons ella, demostra que pateix una “persecució judicial i política”. La presidenta de Junts ha deixat entreveure que no vol que representants d’ERC i la CUP li facin costat quan vagi al tribunal perquè si no li van donar suport polític quan podien –és a dir, durant la votació a la Mesa que va acabar amb la seva suspensió–, ara no cal que fingeixin. “Han de ser coherents”.

Respecte a la polèmica per la utilització d’un pèrit amb un passat ultradretà i condemnat als anys 80 per l’assassinat d’una militant del Partit Socialista dels Treballadors (PST), Borràs ha reconegut que li genera “incomoditat” per la seva trajectòria antifeixista –”el meu antifeixisme està fora de dubte”–, però ha recordat que la fiscalia coneixia el nom de l’expert des de feia dos anys i que han filtrat el seu passat per “desviar l’atenció del seu peritatge”, una prova que podria ser cabdal per aconseguir la seva absolució al TSJC.