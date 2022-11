Aragonès anuncia noves mesures per erradicar l’amiant a Catalunya

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciat aquest dissabte que els pressupostos pel 2023 inclouen un fons especial de 10 milions d’euros per retirar tot l’amiant a Catalunya. En la convenció contra l’amiant de la Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona (FAVB) i Jubilats de Macosa-Alstom Afectats per l’Amiant, Aragonès ha avançat que el pròxim dimarts el Consell Executiu aprovarà la creació d’una oficina per “l’erradicació de l’amiant” i ha promès que “en els primers mesos del 2023” impulsaran l’execució del Pla Nacional per l’Erradicació de l’Amiant i una llei al respecte, dues de les grans reivindicacions de la FAVB i els col·lectius afectats.

“Aquest 2023 hem de fer un salt endavant”, ha defensat el president que també ha reconegut que “durant massa temps” les víctimes de l’amiant no s’han sentit “acompanyades per les administracions”. En aquesta línia, Aragonès ha expressat el seu “compromís” perquè a partir d’ara hi pugui haver “un punt d’inflexió en la retirada d’amiant”.

Cal recordar que l’amiant és un producte mineral àmpliament utilitzat en la indústria, en la construcció i en productes de consum per les seves propietats aïllants, però també pel seu baix cost. Aquest material està classificat com a cancerigen per l’Organització Mundial de la Salut perquè pot causar càncers de pulmó, laringe i ovari, entre altres afectacions. L’OMS calcula que la meitat de les morts per càncer d’origen laboral són causades per l’amiant.

Les queixes de les víctimes

La Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona (FAVB) i Jubilats de Macosa-Alstom Afectats per l’Amiant ha publicat aquest dissabte un manifest on apressa “totes les administracions” a dedicar més recursos i “conscienciar la ciutadania” sobre els perills de l’amiant. “És una pandèmia silenciosa i, com a tal, mereix d’actuacions immediates i decidides per part dels legisladors i dels polítics” indicat el text.

Miguel Moreno, de Jubilats de Macosa-Alstom Afectats per l’Amiant, ha recordat que l’anterior Govern va prometre una llei contra l’amiant “en màxim dos anys” però que la pandèmia i les eleccions ho van “frenar”. “Ara hi ha unes promeses, però qui ens diu que no hi haurà eleccions d’aquí a 6 mesos i tot quedarà parat?”, s’ha preguntat Moreno. Per això, ha exigit un “pacte d’estat a Catalunya” entre tots els partits pel pla de retirada de l’amiant: “Volem un país lliure. Lliure d’amiant, en aquest cas”. Jubilats de Macosa-Alstom Afectats per l’Amiant ha exigit la implicació de “les màximes representacions de totes les administracions”. “Avui havia d’estar aquí també Ada Colau”, s’ha queixat.

“Centenars de milions” per retirar l’amiant

El regidor de l’Ajuntament de Barcelona, Eloi Badia, ha excusat l’absència de l’alcaldessa Ada Colau i ha assegurat el “compromís” de l’alcaldessa per “empènyer” en l’eliminació de l’amiant. El consistori està acabant de fer l’auditoria per analitzar la situació a la ciutat, però Badia ja ha avançat que “el gruix” del problema està en l’àmbit privat i ha estimat que l’eliminació d’aquest material cancerigen tindria un cost de “centenars de milions d’euros”. De fet, Aragonès ja ha admès que el fons de 10 milions d’euros és una partida “inicial” perquè “retirar tot l’amiant és molt costós”, però preveu des de diversos departaments de la Generalitat també es posin “recursos”.

Badia també ha promès que “en la mesura del possible” l’Ajuntament posarà diners. Malgrat que l’amiant es troba majoritàriament en edificis públics, el regidor ha avançat que entorn d’un quart de l’amiant que hi ha a la ciutat està en administracions públiques i, d’aquestes, un terç són edificis de l’Ajuntament. “Hem de donar exemple”, ha dit Badia tot remarcant que el consistori de Colau ha “accelerat molt en l’àmbit de les escoles” per retirar l’amiant.