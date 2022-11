ERC vol una majoria per als pressupostos sense haver de “triar un partit”

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) torna a insistir en la necessitat d’assolir una majoria “el màxim d’àmplia” per poder tirar endavant els pressupostos de la Generalitat per al 2023. En una roda de premsa aquest dimarts, la portaveu dels republicans, Marta Vilalta, ha remarcat que, des del partit i del Govern, no consideren que sigui “qüestió de triar un partit o un altre sinó de triar el país”. Per això, ha afegit que aquest objectiu implica “crear un acord de forma honesta, generosa i responsable” i ha fet una crida a “intensificar aquestes negociacions amb absoluta responsabilitat, generositat i voluntat de sortir-ne amb un acord”, ha afirmat.

Negociacions obertes amb Junts, PSC i comuns

El Govern no tanca les portes a cap partit de l’oposició per poder avançar en les negociacions. De fet, actualment es troba en converses amb Junts per Catalunya -que constantment pressiona el president Pere Aragonès perquè aclareixi amb qui vol aprovar els comptes-, el PSC i els comuns per tal de poder tancar un acord pressupostari per a l’any que ve. La republicana ha assegurat que la prioritat és poder aprovar uns comptes catalans “tan aviat com sigui possible” i ha demanat “generositat i responsabilitat” a tots tres. “Als que fan mà estesa de tant en tant i als que ara fan veure que no els interpel·len aquests pressupostos”, ha afegit, referint-se al partit de Laura Borràs i Jordi Turull.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, saludant-se amb el líder d’ERC, Oriol Junqueras | ACN (Mariona Puig)

Catalunya “necessita” pressupostos

La portaveu d’Esquerra ha insistit que Catalunya “necessita” els nous pressupostos “per a la gent, els serveis públics, per ajudar les empreses i per a tothom”. Per això, Vilalta és conscient que si hi ha voluntat, aconseguiran arribar a un acord, però ha advertit que “serà molt difícil” si hi ha partits que treballen “des del tacticisme o la voluntat de fer-ho descarrilar tot”.