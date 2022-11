Junqueras demana a l’oposició “generositat” per aprovar els pressupostos

El líder d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, ha demanat a l’oposició “generositat i responsabilitat” i que “tothom s’arremangui” per “ajudar” a tirar endavant els pressupostos pel 2023. Mentre el Govern continua negociant amb el PSC, Junts i els comuns per trobar suports pels comptes catalans, al Consell Nacional del partit celebrat aquest dilluns, Junqueras ha aprofitat el seu discurs per reclamar que s’abandoni el “partidisme, tacticisme, curt-terminisme i la miopia”.

El líder republicà ha reconegut que no són uns comptes que voldrien totes les forces polítiques, però ha recordat que és Catalunya i la seva ciutadania que “necessiten que es posi al seu servei totes les eines possibles”, sobretot en moments de crisi com els que estem vivint. També ha assenyalat que hi ha partits que ara es neguen donar suport als pressupostos per posar ERC “en evidència” i ha remarcat que “ara no és moment d’això”. “No ho ha sigut mai, però ara potser menys que mai”, ha reblat.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, saludant-se amb el líder d’ERC, Oriol Junqueras, abans de començar un Consell Nacional del partit | ACN

El líder d’Esquerra ha assegurat que el seu partit “sempre” ha actuat amb responsabilitat i, aquest dilluns, ha instat a tots els grups parlamentaris a fer el mateix. “Tothom hauria d’ajudar, igual que nosaltres ho fem en tots els àmbits”, ha dit.

En referència a la negociació dels republicans amb el govern espanyol i que ha acabat amb la reforma del delicte de sedició, Junqueras s’ha preguntat que, si amb la seva “força” s’ha pogut avançar en la “supressió” de la sedició, “què no s’aconseguiria si els que actuen sovint des de l’egoisme ho fessin amb generositat i responsabilitat”.

Junqueras defensa la modificació del Codi Penal

En la seva intervenció i en la línia de la sedició, el líder republicà també ha assegurat que és “molt millor” per als independentistes i els demòcrates que per aquells “que volen utilitzar segons quines eines contra la democràcia en tinguin el menor número possible”. A més, ha insistit que la reforma del Codi Penal permet “millorar molt dràsticament” el delicte de desordres públics.