Junqueras reclama abandonar els retrets i posar-se al servei del país

El president d’Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha apel·lat a aquells independentistes “que es desentenen de la lluita compartida” a “posar-se al servei del país, arremangar-se, oblidar-se dels seus egoismes, superar la seva miopia i ser generosos”. “Des del retret i des de l’egoisme constant no construiran el país ni la societat que diuen que volen construir”, ha dit Junqueras. “Només hi ha un camí i una estratègia en la construcció de la república i de la independència, la de ser més forts en termes democràtics”, ha defensat. “Aquells que es neguen a sumar-se a aquesta estratègia, que és l’única funciona i que és útil per construir tot allò que volem construir, ens fan avançar una mica més lents del que voldríem”, ha sentenciat el president d’ERC.

Junqueras ha afirmat que, per avançar cap a aquesta “lluita compartida” per a la democràcia, la llibertat i la justícia social, “cal bastir molt bé les aliances amb els tots independentistes, amb tots els republicans i amb tots aquells que són profundament demòcrates i que, com a demòcrates, defensen la fi de la repressió i el dret dels ciutadans a decidir el futur com a país”. “Cal ser molt conscients de les aliances que bastim”, ha sentenciat el president d’ERC.

“Aquells independentistes que es desentenen de la lluita compartida, no ajuden a fer avançar el país, i haurien de fer costat a aquells que procurem millorar la vida de la gent cada dia”, ha remarcat Junqueras. “Des del retret constant no construiran el país que diuen que volen construir ni des de l’egoisme constant no construiran la societat que, suposadament voldrien construir”, ha assenyalat. “Els tornem a reclamar que es posin al servei del país, que s’arremanguin, que s’oblidin dels seus egoismes, que superin la seva miopia i que siguin tan generosos com nosaltres hem estat sempre, com ho som i com ho continuarem sent”, ha exposat el president dels republicans.

Així mateix, ha destacat que, a l’hora de definir aquestes aliances, també és important que des d’ERC siguin capaços d’alliberar-se de molts dels possibles “prejudicis” que pugui tenir la formació. “Si en tenim algun alliberem-nos-en”, ha dit durant la seva intervenció en el Congrés Nacional del Jovent Republicà. “La millor manera d’alliberar-nos d’aquests possibles prejudicis que posen traves a la construcció d’aquestes aliances democràtiques, republicanes, independentistes i superar-los és coneixent el món, el nostre entorn i la nostra societat i implicant-nos-hi”, ha afirmat el president d’ERC.

Renovació de la direcció del Jovent Republicà

Junqueras ha fet aquestes afirmacions en la cloenda del 30è Congrés Nacional del Jovent Republicà, celebrat aquest cap de setmana a Lleida i durant el qual les joventuts d’ERC han renovat la seva direcció. Les bases de la formació han avalat l’única candidatura que s’havia presentat, encapçalada per Pol Baldomà. D’aquesta manera, Baldomà esdevé el nou portaveu nacional del Jovent Republicà i pren així el relleu a Kènia Domènech, que ha ocupat el càrrec els dos últims anys.