Puigdemont diu que sembla que el Govern treballi “contra” la independència

El president a l’exili, Carles Puigdemont, ha assegurat aquest dissabte durant una intervenció davant del ple de l’assemblea de representants del Consell de la República que li sembla que en alguns aspectes el Govern de la Generalitat “treballa en contra” de la independència. Per a Puigdemont l’executiu d’ERC és “la constatació d’una renúncia a fer servir una majoria que la gent va expressar nítidament a les urnes”. En aquesta línia, Puigdemont ha assegurat que el Consell per la República fa una “confrontació permanent” a l’estat i, en canvi, el Govern de Pere Aragonès té “una possibilitat de confrontació” amb l’Estat “limitada” perquè ERC és un “soci parlamentari a Madrid”. “

Durant la seva intervenció, l’expresident del Govern també ha comentat que la seva lluita judicial als tribunals europeus no és “individual”, sinó “política i col·lectiva”. “Si obrim un front de confrontació amb l’estat espanyol, és per derrotar-lo, no perquè nosaltres en sortim més ben parats i passem menys temps a la presó” ha reblat Puigdemont.

Junts també desconfia del Govern

En aquesta mateixa línia s’ha pronunciat aquest dissabte el portaveu nacional de Junts, Josep Rius, ara bé, en el seu cas referint-se únicament als pressupostos. Concretament, Rius ha assegurat que Junts desconfia d’ERC en el marc de les converses pels pressupostos i ha afegit que sospiten que ja hi ha “coses pactades per una altra banda”. En una entrevista a Ràdio 4 Rius ha apuntat que “comença a traspuar de manera sòlida com si hi hagués coses pactades”. Tanmateix, el portaveu de Junts ha assegurat que es mantenen a la taula per “mirar de participar” en l’acord pels comptes del 2023. Tot i això, ha lamentat que el Govern estigui “avançant i negociant” amb els comuns i que Junts, en canvi, no hagi rebut els detalls dels pressupostos que han demanat des de fa “gairebé un mes”. A l’espera de rebre aquesta informació, Rius ha avançat que “una de les qüestions” que podrien posar “sobre la taula seria una possible rebaixa fiscal per a les rendes mitjanes de l’IRPF”.

Cal recordar que el Govern d’Aragonès manté converses des de fa setmanes amb Junts, el PSC i En Comú Podem per intentar reunir els acords suficients per aprovar els pressupostos del 2023. Després d’una nova reunió divendres, els comuns encara veuen lluny l’acord amb el Govern per les polítiques d’habitatge. PSC i Junts van tenir dimecres una nova trobada de caràcter tècnic amb l’executiu d’ERC, però no han estat convocats una altra reunió de moment. Preguntat per la possibilitat de refer ponts amb ERC, Rius no ha descartat que “més endavant sigui possible tornar a fer un acord”: al que ha afegit que “si és possible, amb Junts com a primera força política i al capdavant”.