El Parlament rebutja la moció de la CUP per frenar el Hard Rock

El ple del Parlament ha rebutjat aquest dijous una moció de la CUP que reclamava al Govern frenar la compra dels terrenys, per valor de 120 milions d’euros, on se situarà el recinte de casinos del Hard Rock. En concret, aquest punt de la moció ha estat rebutjat per PSC-Units, ERC, Junts, Vox, Cs i PP, i ha obtingut el suport de CUP i els comuns, i també ha decaigut el punt de no aprovar definitivament la modificació del pla director urbanístic (PDU) de Vila-seca i Salou.

Laia Estrada / ACN

La CUP assegura que és un projecte innecessari

La diputada de la CUP Laia Estrada ha defensat que aquest projecte “no és necessari ni beneficiós”, ha assegurat que no està consensuat i ha criticat que el PDU se salti processos de garantia mediambiental. El diputat d’ERC Carles Castillo ha assegurat que des del Govern seran exigents i responsables amb el territori que defensen, per la qual cosa continuaran condicionant el projecte del Hard Rock “al consens territorial i l’acord amb els agents socials”.

La diputada del PSC-Units per Avançar Rosa Maria Ibarra ha acusat la CUP d’estar “en contra del desenvolupament econòmic del Camp de Tarragona perquè “sempre s’oposen a totes les propostes de desenvolupament de la zona”, i ha reafirmat que per al seu partit el projecte Hard Rock és important perquè atraurà noves ocupacions a la zona. Joan Canadell (Junts) ha defensat que la solució “no és per donar ús a uns terrenys de La Caixa, tal com ha afirmat la diputada de la CUP, sinó per dinamitzar el territori”, i ha rebutjat tots els punts de la moció.

Els comuns el titllen de projecte fallit

El diputat dels comuns Marc Parés ha apostat per models alternatius de desenvolupament territorial, ha qualificat de fallit el projecte, i ha mostrat el suport del seu partit a la plataforma ‘Aturem Hard Rock’. Per part del PP, el seu líder, Alejandro Fernández, ha argumentat el vot en contra del seu grup per motius econòmics i socials, destacant que, si fora per la CUP, Port Aventura “no existiria”, i qüestionant que vulguin barrejar aquest projecte amb la ludopatia.