ERC certifica el ‘sí’ als pressupostos de Sánchez

El portaveu d’ERC al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, ha certificat aquest migdia el sí dels republicans als pressupostos espanyols, que tiraran endavant amb una àmplia majoria de vots que consolida el bloc de partits que van impulsar la investidura de Pedro Sánchez. “En política ets el que dius, el que fas i el que defenses, però sobretot ets el que aconsegueixes“, ha dit Rufián, que ha tret pit del resultat de les negociacions amb el govern espanyol. “Estem farts de militar exclusivament en la moral, en tenir raó i perdre; volem militar en la utilitat” ha afirmat.

“Això és el que fa ERC a canvi dels seus vots”, ha proclamat abans de passar a enumerar la llista d’esmenes pactades amb el govern espanyol, entre les quals destaquen 900 milions d’euros per executar inversions estatals en infraestructures pendents i la creació d’un mecanisme de control perquè la Generalitat pugui supervisar el grau de compliment. Aquest matí, Rufián ja havia deixat entreveure que els republicans votarien a favor dels comptes després d’una nova jornada de negociacions.

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez | EP

A banda de la transferència de milions per a infraestructures, que es distribuirà al llarg de diversos anys –i, per tant, exigirà l’aprovació de diversos pressupostos més–, ERC ha arrencat més compromisos al govern espanyol, com la paralització de les obres de la Molt Alta Tensió (MAT) a Girona o l’eliminació de la taxa de reposició als Mossos d’Esquadra, que limitava les convocatòries de noves places. També ha pactat 60 milions en quatre anys pel projecte Catalunya Media City; 40 milions extraordinaris per finançar el transport públic; o 30 milions més per a inversions locals.

Nogueras critica el “mercadeig” dels pressupostos

La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha criticat el “mercadeig de titulars i promeses” que s’ha fet aquests últims dies arran de la negociació dels pressupostos i ha augurat que tot quedarà en paraules. “La realitat és que els diners continuen sense arribar a Catalunya”, ha lamentat. Nogueras, que ha fet parts del discurs en català, ha recordat que el 2021 només es va executar el 35% de la inversió prevista a Catalunya i aquest 2022 fins al juny només s’havia complert amb el 16% dels compromisos. “A Catalunya sempre li diuen no”. Junts ha lamentat que el govern espanyol no hagi volgut aprovar cap de les seves esmenes.