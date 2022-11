Rufián dona per fet el ‘sí’ d’ERC als pressupostos espanyols

El portaveu d’ERC al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, ha donat per “pràcticament fet” el ‘sí’ dels republicans als pressupostos espanyols després d’una nova ronda de negociacions per millorar els comptes que es voten aquest dijous a Madrid. En una entrevista a TV3, Rufián ha explicat que les converses amb el govern de Pedro Sánchez continuaran fins a l’últim minut perquè “en política mitja hora és un món” i intentaran esgarrapar alguna partida més, tot i que s’ha resistit a entrar en detall. “No telegrafiarem les negociacions”, ha dit.

Rufián ha insinuat que confirmarà el vot positiu als pressupostos durant el seu discurs al Congrés. Tot i que el govern espanyol no depèn dels vots republicans, el ‘sí’ d’ERC donarà als pressupostos una àmplia majoria i consolidarà el bloc progressista que ha sostingut Pedro Sánchez a la Moncloa. Si es confirma el ‘sí’ dels republicans, els pressupostos espanyols tiraran endavant amb 188 vots, molt per sobre de la majoria absoluta de la cambra. El PNB, Bildu i el PDeCAT també votaran a favor, així com bona part dels partits minoritaris. En canvi, Junts i la CUP hi votaran en contra.

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez | EP

ERC esgarrapa noves partides per Catalunya

Rufián ha avançat que en les últimes negociacions amb el govern espanyol ERC ha esgarrapat diverses partides noves per Catalunya. Els republicans han tancat la paralització de les obres de la Molt Alta Tensió (MAT) a Girona, una partida de 20 milions d’euros per a la salut bucodental i la transferència de quatre casernes de la Guàrdia Civil, entre les quals destaca la de Sabadell. El portaveu d’ERC ha assegurat que en els pròxims dies s’aniran coneixent noves partides que s’han negociat a última hora.

Aquesta setmana ERC ha anunciat un acord amb Madrid pel traspàs de 900 milions d’euros perquè Catalunya pugui executar inversions pendents en infraestructures viàries i ferroviàries que són responsabilitat de l’Estat. Entre les actuacions pendents hi ha els treballs al Maresme vinculats a la cessió de l’N-II (384 milions), la millora de la connectivitat entre l’AP-2 i l’AP-7 (250 milions) i l’Eix Pirinenc (260 milions). La lletra petita de l’acord fixa que les aportacions de l’estat seran plurianuals, per la qual cosa la transferència de diners queda vinculada a l’aprovació dels successius pressupostos espanyols.

També s’han tancat altres transferències com una aportació estatal de 40 milions a l’Autoritat Metropolitana del Transport (ATM), 60 milions per al projecte Catalunya Media City, set milions per a la investigació científica o 43 milions per millor l’eficiència energètica dels edificis dels Mossos i la renovació de la seva flota de vehicles.