Illa anuncia sis grups de treball amb el Govern pels pressupostos

El primer secretari del PSC i líder de l’oposició, Salvador Illa, ha anunciat fins a sis grups de treball amb el Govern per abordar els pressupostos en una entrevista a TV3. “Avui s’ha acordat constituir sis grups de treball per analitzar cadascun dels aspectes dels pressupostos,” ha explicat Illa, que les ha enumerat amb: Salut, Infraestructures, transició energètica, drets socials i educació, indústria i coneixement i racionalització i transparència. L’exministre de Sanitat, assegura que estan al “principi del principi” de les negociacions dels pressupostos i ha lamentat que no entrin en vigor el proper 1 de gener. “ERC ha tingut una actitud erràtica en aquesta matèria”, ha considerat el líder de l’oposició, qui ha recordat que inicialment els republicans no tenien com a prioritat el PSC. “Si depèn de nosaltres hi hauran pressupostos, però han de ser de negociació. Vull acordar uns pressupostos del retrobament”, ha opinat el líder del PSC, qui ha culpat a Aragonès que no estiguin vigents l’1 de gener. Sobre la reunió que ha tingut avui el Govern i els socialistes, ha admès que li hauria agradat que hagués anat millor i ha recordat que l’executiu ha tardat tres setmanes en donar la informació al grup dels socialistes.

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, descarta una moció de censura contra el president de la Generalitat, Pere Aragonès | Europa Press

Illa té pressa per aprovar els comptes

Illa ha assegurat que té pressa per aprovar els pressupostos, però ha anunciat que no presentarà cap decàleg tal com ha fet Junts i els comuns, sinó que el que farà és “presentar el nostre projecte de país”. El líder de l’oposició al Parlament ha titllat el Govern d’Aragonès de “fallit”, tot i que ha volgut explicar que no vol que “els plats trencats els pagui la ciutadania”. De fet, el diputat al Parlament ha assegurat que no confien en els republicans i ha recordat l’incompliment dels pactes dels republicans amb la CUP i Junts, així com que encara no s’ha creat una mesa de partits catalans.

D’altra banda, aposta perquè tiri endavant el projecte del Hard Rock que considera “positiu” per Catalunya. En quant a la fiscalitat, Illa i el PSC opta per “no tocar-la” i “no córrer”, tot i que creu que caldrà fer un “debat” en els propers mesos. Pel que fa a Rodalies, assegura que s’estan aplicant inversions per part del govern espanyol per “millorar aquest servei”. Així mateix, diu que “estan oberts” amb el traspàs de les competències, juntament amb el govern d’Espanya.

La reforma del Codi Penal “no s’ha fet contra ningú”

Sobre la reforma del Codi Penal, la qual s’ha derogat el delicte de sedició i s’ha reformat el delicte de desordres agreujats, ha afirmat que “no s’ha fet contra ningú” i “era de sentit comú” per tal d’alinear-ho amb els estàndards europeus. Tot i això, Illa ha recordat que els fets d’octubre del 2017 “segueixen sent delicte” i ha recordat el delicte de rebel·lió i que la reforma del delicte de desordres públics agreujats va en aquest sentit. Davant la possibilitat de retocar la reforma del delicte de desordres agreujats, subratlla que no es fa per criminalitzar cap protesta i “això depèn del Congrés dels Diputats”.

Pel que fa a la taula de diàleg, Illa no s’ha mullat sobre si es reunirà abans que acabi l’any, tot i que s’ha mostrat convençut que es compliran els acords que es van arribar en l’anterior taula, que incloïa una reunió abans que acabi l’any. “Hem de buscar acords. Entre catalans, entre espanyols i entre europeus”, enraonava Illa, qui no ha negat que s’hagi reunit amb el president d’Esquerra Republicana, Oriol Junqueras.

Demana consens sobre les mesures del català

Sobre la situació del català, el cap de l’oposició ha estat amb Junts i Esquerra al Govern que ha empitjorat la situació del català i ha demanat a l’executiu català sobre què fa el Govern per combatre la disminució del català. “Què fa vostè?”, ha dit Illa a Aragonès, davant les seves queixes del president d’aquest dijous a l’ONU. Amb això, ha donat la raó al president del grup parlamentari de Junts al Parlament, Albert Batet, i creu que les mesures a implementar han de ser pactades i impulsades per tots els grups parlamentaris, en comptes del Govern.