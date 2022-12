Aragonès denuncia a l’ONU que Espanya no “protegeix” el català

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha intervingut al Fòrum de les Minories de les Nacions Unides de Ginebra per alertar del “declivi del català” i denunciar el poc interès dels estats on es parla per reconèixer-lo i protegir-lo. “Itàlia, França i Espanya no li han donat el reconeixement i la protecció que qualsevol llengua al món mereix”, ha dit Aragonès en unes declaracions recollides per l’ACN. El president català ha assegurat als presents que hi ha un “clar consens” a Catalunya per “aturar la substitució de la llengua catalana per la castellana”.

Aragonès, que ha estat convidat a Ginebra pel Relator Especial de l’ONU sobre Qüestions de les Minories, Fernand de Varennes, ha mostrat la seva preocupació pel “futur” del català i ha s’ha compromès a “preservar la diversitat lingüística i assegurar que tothom pugui viure amb plenitud i normalitat a través de la seva llengua”. El dirigent republicà creu que el català està amenaçat per un “procés de recentralització política i econòmica, així com d’assimilació nacional, cultural i lingüística” que cal revertir per evitar la desaparició de la llengua.

Pare i fill en la manifestació de Som Escola en defensa de la immersió lingüística i l’escola en català / Jordi Borràs

Aragonès defensa el català com a instrument de cohesió

En el seu discurs, que ha començat en català i ha continuat en anglès, Aragonès ha defensat el “paper central” de la cultura i la llengua catalanes per garantir la “cohesió social del país”. El president de la Generalitat ha reivindicat que el català no és una llengua “minoritària” –té 10 milions de parlants–, sinó “minoritzada” o “marginalitzada”. Per això alerta que hi ha un “risc” important que el català perdi “espai” en el món audiovisual i digital. “Les comunitats lingüístiques minoritzades i les nacions sense estat com Catalunya constaten que les autoritats que les discriminen són les que regulen l’espai audiovisual”, ha dit.

La visita d’Aragonès al Fòrum de les Minories de les Nacions Unides de Ginebra es produeix dos dies després que el seu govern presentés un paquet de 100 mesures per fomentar l’ús social del català. “No hi ha temps per perdre”, va alertar Aragonès. El paquet de mesures, elaborades pels diferents departaments de la Generalitat, per posar “la llengua al centre de les polítiques” de salut, educació i cultura.