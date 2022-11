El Govern vol impulsar el català a la salut, l’escola i el món audiovisual

El Govern presenta un pla de xoc que inclou 100 mesures transversals per fomentar el català en tots els àmbits del país a partir del 2023. En una roda de premsa posterior al Consell executiu extraordinari, celebrat aquest dimarts, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha remarcat que “no hi ha temps per perdre” i, juntament amb la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, han presentat aquest nou paquet de mesures que han treballat conjuntament tots els departaments i que tenen com a objectiu pal·liar la disminució de l’ús social del català. Alguns dels àmbits on es duran a terme plans d’impuls de la llengua són en salut, educació, audiovisual, en el de la gent gran i a la xarxa d’autoescoles. Tot plegat, com ha assenyalat Garriga, per posar “la llengua al centre de les polítiques”.

Reunió extraordinària del Consell Executiu per debatre la situació del català des de l’Institut d’Estudis Catalans | ACN

Àmbits clau on cal impulsar el català

Aragonès ha detallat que el seu executiu obre una “nova etapa” en política lingüística per impulsar l’ús del català en diversos àmbits. Així doncs, ha detallat que un dels objectius del pla per fomentar la llengua en l’àmbit sanitari és garantir que “tothom té el dret a ser atès en català”. També, entre les 100 mesures acordades en el consell executiu, s’han proposat reforçar “encara més” la presència del català en el món audiovisual. Un dels àmbits “on encara hi ha molt camí per fer”, ha remarcat Aragonès, és a la xarxa d’autoescoles. Per això, volen treballar perquè a Catalunya es puguin realitzar els exàmens del carnet de conduir en català.

Substituir multes lingüístiques per formació

El pla de xoc presentat pel Govern també planteja que aquelles empreses que han estat multades per incomplir els drets lingüístics, tinguin l’opció de substituir la sanció per a formació al seu personal. Una altra de les propostes del document posar sobre la taula que es garanteixi l’atenció en català als comerços. Aquestes mesures dependran del Departament d’Empresa i Treball.

El president del Govern ha refermat el seu compromís per “viure plenament i lliurement en català” i de poder fer-lo arribar “a tot arreu sense haver-nos de justificar per parlar la nostra llengua”. Aquest dimarts, l’executiu català ha presentat el pla que inclou 100 mesures transversals i que ja s’estan impulsant o estan previstes per al 2023 en els diferents departaments.