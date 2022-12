Vilagrà reivindica els pressupostos i retreu al PSC que no facin propostes

La consellera de Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha assegurat que des del Govern estan treballant “matí, tarda i nit” amb els grups parlamentaris per negociar els Pressupostos de 2023, i ha afirmat que volen aprovar-los com més aviat millor.

En una compareixença aquest dijous en la Comissió d’Assumptes Institucionals del Parlament per explicar les noves competències de la Conselleria després de la sortida de Junts del Govern, s’ha dirigit al PSC per a agrair-li que parlin de mesures en l’àmbit d’habitatge, educació o món local, però ha afegit que també “ho poden fer en el marc de les negociacions” pressupostàries.

Compareixença de la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, al Parlament Data de publicació: dijous 01 de desembre del 2022, 15:24 Localització: Barcelona Autor: Sara Escalera

Retret al PSC sobre els pressupostos

“Espero que ho fem també amb les seves propostes, que fins al dia d’avui no ha estat en aquest nivell”, ha retret Vilagrà en referència a les negociacions, i ha sostingut que aquesta declaració en comissió no és sobre els comptes però que els consellers faran tan aviat com sigui possible la seva compareixença sobre les prioritats pressupostàries prèvia a l’aprovació dels comptes.

La consellera de Presidència ha defensat que el seu departament té vocació de ser “la sala de màquines que fa funcionar els engranatges del Govern”, i ha mantingut que els nous canvis i la incorporació de competències després de la sortida de Junts de l’executiu català busquen consolidar el paper de motor i coordinadora del Govern del seu departament. Vilagrà ha defensat la decisió d’unir els departaments de bon govern i govern obert sota el mateix paraigua, amb l’objectiu del “apoderament democràtic”, i també ha explicat que ara dependran de Presidència els processos electorals i de democràcia directa, per la qual cosa el Govern vol innovar en la democràcia deliberativa i per a això farà falta cooperar amb els ens locals, ha apuntat.

Presidència es queda Polítiques Digitals

Ha explicat que el seu departament també s’ha quedat amb les competències de digitalització, s’ha compromès a ampliar el desplegament de fibra òptica a Catalunya, i ha concretat que en els últims 12 anys s’han desplegat 4.250 quilòmetres de fibra òptica i l’objectiu del Govern és arribar als 7.000 quilòmetres en 2023.

Amb la incorporació de les delegacions territorials a les competències de Presidència, que abans depenien de Vicepresidència, Vilagrà s’ha compromès a desplegar oficines de tots els departaments de la Generalitat a Alt Penedès i Alt Pirineu i Aran en 2023 en cas de “aprovar-se els pressupostos”, per al que ha apel·lat a l’ajuda dels comuns, que han preguntat per aquest assumpte.

“Ens veiem amb capacitat, si el pressupost s’aprova, de desplegar completament els departaments en aquests territoris. Tal vegada no de manera absoluta, però sí una estructura de delegació territorial”, i ha afegit que el Govern no vol que hi hagi una Catalunya a dues velocitats.