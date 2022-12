Possibilitats de pluja a l’inici d’un pont de desembre inestable

El pont de desembre comença amb possibilitats de pluja a diversos punts de Catalunya. El divendres començarà amb algun ruixat feble durant la matinada a la Costa Brava, amb núvols per tota la costa catalana i a mesura que va pujant la latitud el sol es va fent més clar i radiant. A tall d’exemple, al municipi de Jafre (Baix Empordà), hi caurà un 0.1 de precipitació acumulada de 9h a 10h.

A mesura que avançarà el dia, sobretot a partir del migdia, la nuvolositat anirà minvant, exceptuant els extrems nord-est i sud, on serà més persistent. A l’Empordà i a les Terres de l’Ebre persistiran els núvols, però en menor quantitat que al matí. Al litoral també s’hi podrà veure algun núvol, sobretot a Barcelona i a les comarques del Maresme i la Selva. Pel que fa a la resta del territori, el sol serà radiant i imperarà durant tota la tarda.

La Valh d’Aran i la Molina, la cara i la creu del divendres

Per exemple, a Alp, municipi on hi ha la Molina, la temperatura màxima serà de cinc graus, mentre que els núvols es mantindran al cel durant tot el dia. Puigcerdà tindrà unes línies similars a les de Alp, però amb un sol radiant entre les 12h i les 15h, mentre que a la resta del dia serà ennuvolat. En canvi, la Valh d’Aran tindrà unes màximes de 8 graus i els rajos de sol marcaran tot el dia. Al final del dia s’espera possibles ruixades de poca intensitat, sobretot a la Costa Brava o a les Terres de l’Ebre.

Méteo del cap de setmana del 2 de desembre al 4 / Meteocat

Les Terres de l’Ebre i l’Empordà, els punts on podria ploure el dissabte

Durant el dissabte al matí, el cel estarà serè i poc ennuvolat, exceptuant la Costa Brava i part de Ponent, on es mantindrà molt ennuvolat. De fet, a la Costa Brava hi podria caure alguna pluja amb quantitats minses i durant tot la mar estarà moguda. Per als amants de l’esquí, la cota de neu se situarà a l’entorn dels 1.200 metres. A mesura que avanci el dia, els núvols aniran augmentant arreu del territori i es mantindran a les Terres de l’Ebre i a l’Empordà. De fet, s’esperen precipitacions a les Terres de l’Ebre i al camp de Tarragona.

Alp i la Puigcerdà viuran una meteorologia molt similar durant aquest dissabte dia 3 de desembre. Amb una nuvolositat imperant durant tot el dia i amb unes màximes de 4 i 5 graus. A Vielha, la nuvolositat serà més visible que no pas a Alp i Puigcerdà.

Pluja de diumenge a la costa i neu al Pirineu

Durant el diumenge 4 de desembre, hi haurà núvols en la majoria de demarcacions i amb precipitacions disperses de matinada. La cota de neu disminuirà cap a 700-1000 metres, mentre que s’esperen gelades a les zones de l’interior, més intenses al Pirineu, on podrien ser fortes.

De fet, podria nevar intensament a les zones més pirinenques de Catalunya, des d’Alp fins a Vielha, mentre que a la costa també s’esperen pluges intenses. En la majoria de les comarques la possibilitat de precipitació és alta en un inici de desembre en el qual molts ciutadans s’han agafat vacances i que aprofiten per fer la primera esquiada de l’any als Pirineus catalans. S’espera que milers de cotxes surtin de l’àrea metropolitana de Barcelona aquest divendres per tal d’anar a un indret diferent a desconnectar de la immediates de la metròpoli. Tanmateix, cal tenir en compte el temps que farà durant els propers dies, més enllà del fred assegurat que ha arribat per quedar-se.