Junts engega la precampanya per a les municipals amb l’objectiu de 800 candidatures

El diputat de Junts en el Parlament i secretari de Política Municipal del partit, David Saldoni, ha anunciat que Junts té previst presentar les seves “principals candidatures” a les eleccions municipals de maig de 2023 en una convenció municipalista que celebraran el 28 de gener. En declaracions als mitjans aquest dijous, ha presentat la precampanya ‘Gent de debò’, amb la qual pretenen impulsar les seves candidatures a tota Catalunya i convertir-se “en el partit amb més alcaldies”.

Saldoni ha explicat que el seu objectiu és “arribar a finals d’any amb unes 450 candidatures proclamades”, i també ha concretat que a l’abril celebraran una altra convenció municipalista amb totes les persones que formin part dels equips de Junts per a aquests comicis.

Imatge d’arxiu d’una reunió del Consell Nacional de Junts / ACN

Objectiu: 800 candidatures

Preguntat per si es coneixerà la candidatura a Barcelona el 28 de gener, ha respost que per a aquesta data esperen tenir el màxim nombre de candidats, i ha afegit que a Barcelona “està seguint els seus processos i les persones hauran de fer les seves reflexions oportunes per a encarar amb la màxima fos i determinació” les municipals.

Saldoni ha expressat la voluntat del partit presentar més de 800 candidatures a Catalunya, i ha explicat que estan buscant “a les millors persones per a encapçalar les llistes, gent de debò, que pugui treballar de veritat per als seus municipis”. Sobre possibles aliances amb altres formacions, Saldoni ha concretat que estan treballant per a arribar a acords amb formacions locals i amb “persones d’altres formacions” per a presentar-se conjuntament.

L’àrea metropolitana com una de les prioritats

Ha sostingut que l’àrea metropolitana de Barcelona és de “altíssima prioritat” per a Junts, on ha concretat que estan treballant en una estratègia conjunta per a fer arribar el seu discurs de progrés i prosperitat, en les seves paraules.

De cara a pactes postelectorals, Saldoni ha recordat que l’últim Congrés de Junts va fixar que els ajuntaments i grups municipals “podran fer les propostes de pactes locals que considerin”, mentre en els espais supramunicipals, com les Diputacions, aquestes decisions hauran de prendre’s per les estructures del partit.