Sorpresa al Govern per la manca de propostes del PSC per als pressupostos

El Govern s’ha mostrat “sorprès” per l’absència de propostes per part del PSC en la reunió de negociació dels pressupostos de la Generalitat que s’ha celebrat aquest dijous al Palau de la Generalitat i que ha durat menys d’una hora. Fonts de l’executiu català han explicat que els socialistes no han portat a la trobada “cap documentació concreta sobre pressupostos”, fet que els ha sorprès.

A la trobada han assistit la consellera d’Economia, Natàlia Mas, i consellera de Presidència, Laura Vilagrà, així com la secretària general de Presidència, Núria Cuenca, i el secretari general d’Economia, Josep Maria Villarrubia; mentre que la delegació del PSC ha estat encapçalada per la portaveu dels socialistes, Alícia Romero.

Alícia Romero, portaveu del PSC-Units, en roda de premsa al Parlament, en una imatge d’arxiu | ACN

Converses avançades amb els comuns

Les mateixes fonts han explicat que les converses estan “bastant avançades” amb els comuns, i que també avancen amb Junts i amb els agents socials, per això els ha sorprès que el PSC no portés proposades a aquesta trobada.

En l’última reunió entre els socialistes i el Govern, els representants de la Generalitat van lliurar tota la documentació que des del PSC els havien sol·licitat, després del que els de Salvador Illa es van comprometre a analitzar-la per a poder elaborar una contraproposta amb les seves prioritats per als comptes.

Junts posa les cartes sobre la taula

Mentre el PSC no fa propostes i el Govern s’obre explícitament a pactar amb els socialistes, Junts ja ha fet públic el seu decàleg per incorporar als comptes diversos punts que consideren clau. Entre ells, hi ha el projecte del Hard Rock a Salou, la protecció de l’escola concertada i una deflactació de l’IRPF. També aposten per ampliar la bonificació de l’impost de Successions. De fet, Junts va oferir les seves propostes a l’executiu en una reunió que va tenir lloc aquest dimecres al migdia a Palau.

Després de la reunió, que va durar una hora i mitja, el Govern va explicar que “estudiarà i analitzarà” el document de propostes de Junts. L’executiu manté que no vol tancar cap porta a ningú. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ja va dir que no tenia cap dubte que els partits “no dilataran innecessàriament” les negociacions per als pressupostos