Pas endavant per a la reforma del Codi Penal, que supera les esmenes a la totalitat

El ple del Congrés dels Diputats ha rebutjat les cinc esmenes a la totalitat contra la reforma del Codi Penal que havien presentat el Partit Popular, Vox, Ciutadans, Junts per Catalunya i la CUP. El canvi del text es basa en l’eliminació del delicte de sedició, delicte pel qual van ser condemnats els presos del procés, i la reforma del delicte de desordres públics agreujats.

Un cop s’ha superat aquesta votació, la reforma es debatrà en comissió abans de tornar al ple del Congrés per sotmetre’s a la votació final abans de cap d’any. En aquest sentit, Esquerra Republicana ha anunciat que vol aprofitar aquesta fase per millorar el text del delicte de desordres públics agreujats, per tal de delimitar-los a l’ús de la violència i evitar que la justícia pugui interpretar-ho com a delicte contra el dret a la manifestació.

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, en una atenció als mitjans després de l’aprovació dels pressupostos al Congrés | ACN (Andrea Zamorano)

Les cinc esmenes a la totalitat, rebutjades

Les cinc esmenes a la totalitat han quedat rebutjades. La de Junts amb sis vots a favor (Junts i la CUP), i 313 en contra. La de la CUP per nou vots a favor (CUP, Junts), 17 abstencions (ERC i Bildu) i 315 vots en contra. La de Cs per 67 vots a favor (Cs i Vox), 88 abstencions del PP, i 186 vots en contra. La del PP per 156 vots a favor (PP, Vox i Cs) i 185 en contra. La de Vox per 54 vots a favor (Vox), 90 abstencions (PP) i 197 vots en contra.

Durant el ple, Junts ha estat molt crític pel rebuig a la seva esmena, que es basava en substituir el seu text per un altre on s’eliminava el delicte de sedició sense la contrapartida d’una ampliació del delicte de desordres públics agreujats. En aquest cas, Junts no ha incorporat reformes sobre el delicte de malversació, així com proposava també establir una disposició transitòria per revisar les sentències en un termini curt de temps i cancel·lar els antecedents penals dels qui han estat condemnats per sedició. A més, Junts també demanava que el Codi Penal especifiqui que el delicte de rebel·lió se circumscriu, només, a l’ús d’armes.

Per la seva banda, la portaveu de la CUP al Congrés, Mireia Vehí, ha avisat que la reforma del delicte de desordres públics agreujats “amenaça” el dret de protesta. La diputada cupaire ha assegurat que el PSOE “té por” de la desobediència civil i ha recordat l’ocupació de l’Aeroport del Prat durant el Tsunami Democràtic.

Desesperació de la dreta

Uns arguments que contrasten amb els de la dreta espanyolista. Mentre que el Partit Popular demanava als diputats socialistes de trencar la disciplina de vot, Ciutadans ha recordat la declaració unilateral d’independència i l’ha titllat de “crim”. Arrimadas ha acusat Sánchez “d’agenollar-se” davant dels independentistes i ha assegurat que està al costat dels “colpistes. “Saben que això és una infàmia, però els és igual”, ha dit.