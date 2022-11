Illa insisteix que el nou Codi Penal serviria per condemnar els presos polítics

El líder de l’oposició i primer secretari del PSC, Salvador Illa, s’ha mostrat contundent sobre l’impacte de la derogació del delicte de sedició que s’està tramitant al Congrés i que serà substituït per un delicte de desordres públics agreujats. “La reforma del Codi Penal recull les conductes del 2017 en el delicte de desordres públics”, ha dit Illa en una entrevista a Catalunya Ràdio. El dirigent socialista ha insistit a parlar de “reforma” del delicte de sedició i no de “derogació” com fa ERC perquè el referèndum de l’1-O i les protestes del 20-S continuen sent delicte encara que s’hagi rebaixat la pena.

Amb tot, Illa ha descartat que la reforma legal sigui una estratagema per facilitar l’extradició de Carles Puigdemont, tal com han assegurat diversos líders del PSOE. Així mateix, Illa s’ha mostrat disposat a negociar la forma del delicte de malversació, una de les condicions que havien posat sobre la taula els republicans per parlar dels pressupostos catalans. El líder del PSC ha assegurat que primer caldrà “veure les esmenes dels altres partits”, però ha reconegut que han de buscar els “suports” necessaris per poder tirar endavant la reforma del Codi Penal i que, per tant, hauran de negociar canvis.

El president a l’exili, Carles Puigdemont, i l’eurodiputat Toni Comín / Junts

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, s’ha mostrat partidari de reformar el delicte de malversació durant l’actualització del Codi Penal que eliminarà la sedició, ja que ara mateix condemna per igual els polítics que s’enriqueixen amb diners públics que aquells que aproven partides pressupostàries per a polítiques o accions que després poden ser considerades irregulars per un tribunal.

Malestar al PSC per l’actitud d’ERC

Salvador Illa ha assenyalat directament el president de la Generalitat com el principal responsable de què Catalunya no tingui pressupostos aprovats l’1 de gener. “És culpa d’Aragonès”, ha etzibat. Els socialistes mantenen que han tingut una actitud proactiva des del primer moment i ha reclamat a ERC que deixi de “barrejar llibretes” per negociar els comptes. Illa ha reconegut que de moment no es planteja presentar una moció de censura contra Aragonès –igual que ha dit Junts recentment–, però sí que ha insistit que ara mateix el Govern d’ERC està molt aïllat.