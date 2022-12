Una empresa catalana crea productes innovadors per tractar l’ictus

L’empresa catalana iVascular, l’única empresa a l’estat espanyol que desenvolupa dispositius mèdics innovadors per tractar malalties vasculars, s’ha unit a Cardiva per treure al mercat una línia de productes per tractar l’ictus isquèmic, una malaltia que provoca 45 morts cada dia a Catalunya, el que suposa 16.425 defuncions a l’any. Aquests productes s’han dissenyat a la divisió de Neurorradiologia que han creat les dues empreses per estudiar per què aquesta malaltia té cada cop més incidència i com es pot combatre.

L’envelliment de la població i els factors de risc que cada vegada tenen més persones fan que l’ictus s’hagi convertit en la primera causa de mort en les dones i la segona en els homes, tot i que en un 90% dels casos es podria prevenir. També és la primera causa de discapacitat en adults i la segona de demència. L’isquèmic, per al qual s’han dissenyat aquests productes, és el més freqüent i representa el 85% del total dels ictus. De fet, és una malaltia amb molta incidència com demostren les xifres de la Fundació Fre a l’ictus, que estima que el 2035 augmentaran un 35% els casos d’ictus.

Imatge d’un dels productes innovadors que ha creat iVascular / Cedida

Els productes pioners que sortiran al mercat

Aquestes dues empreses s’han unit per tal de donar més alternatives de tractament als pacients gràcies a dispositius poc invasius i pioners per a fer trombectomies i accedir a la neurovasculatura per tractar els ictus isquèmics. Així, aquests nous productes són un catèter d’accés distal amb baló per bloqueig del fluxe, un micro-catèter per accedir a la vasculatura distal, un dispositiu de trombectomia mecànica tipus stent-recuperador per tal d’atrapar els trombes vasculars de forma intracranial i un catèter d’aspiració de navegació distal.

“No hi ha cap altra companyia a l’estat espanyol que desenvolupi aquest tipus de productes”, reivindica Lluís Duocastella, fundador i conseller delegat de l’empresa catalana iVascular. Duocastella explica que l’equip d’I+D+i ha treballat amb experts per garantir que la nova tecnologia mèdica cobreix totes les necessitats dels metges i cirurgians i les dels pacients. “Han estat diversos anys d’investigació continuada, feina multidisciplinària i desenvolupament compartit”, reivindica.

Aquests dispositius innovadors ja estan sent utilitzats pels especialistes de les unitats d’ictus d’hospitals catalans de gran prestigi com l’Hospital Clínic i el Vall d’Hebron. També s’utilitzen a centres de referència de Madrid i Sevilla.

Desenvolupen la trombectomia mecànica

Gràcies a al trombectomia mecànica que han desenvolupat, el neuròleg que intervingui els pacients podrà introduir-se molt més fàcilment al sistema arterial del pacient i guiar-se amb rajos X per arribar al lloc on s’ha produït el trombe i retirar-lo. “Aquesta innovadora línia de tractament aporta més facilitat i rapidesa per arribar a la zona de la lesió i recuperar el flux sanguini”, explica Juan Macho, neuroradiòleg intervencionista de l’Hospital Clínic i president del Grup Espanyol de Neuroradiologia Intervencionista (GENI).

Només l’any passat a l’estat espanyol es van fer 7.284 trombectomies mecàniques, i s’espera que molts més pacients ho requereixin cada any. “Que l’afectat sigui tractat quant abans millor és crucial, perquè per cada mitja hora que es retarda el tractament el pacient perd un 10% de possibilitats de recuperar-se”, conclou l’especialista.