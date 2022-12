El TSJC prem l’accelerador per jutjar Jové i la consellera Garriga per l’1-O

Nova resolució de la sala Penal i Civil del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) arran del Primer d’Octubre. La sala que presideix el magistrat Jesús Maria Barrientos ha fet cas al ministeri fiscal i a l’advocacia de l’Estat i ha tombat els recursos contra la conclusió del sumari per l’1-O que afecta al portaveu parlamentari d’ERC, Josep Maria Jové, i l’actual consellera de Cultura, Natàlia Garriga. En una interlocutòria, amb data d’aquest 12 de desembre, els magistrats desestima els recursos de reforma i de súplica interposats en considerar que no hi ha cap element nou que els faci canviar d’opinió. Fins i tot, retreu a les defenses que aprofitin un espai processal per intentar una “segona ronda” de recursos.

En concret, la defensa de Jové va interposar un recurs amb què demanaven al TSJC la revocació de l’acte de conclusió de sumari amb les acusacions de desobediència, prevaricació, malversació, i revelació de secrets. La principal al·legació és que no s’han practicat diligències que podrien beneficiar els acusats. Per part de Garriga, el seu advocat demanava a la sala l’arxiu de la causa per desobediència greu a l’autoritat judicial.

La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, durant la roda de premsa de presentació del Pacte / ACN

El TSJC vol anar per feina

De fet, el recurs interposat per Jove el passat 22 de novembre contra el tancament de la instrucció del 18 de novembre, insistia en la vulneració dels drets de defensa de l’obertura del judici oral, després que la magistrada del Jutjat d’Instrucció 13 acabés les diligències d’instrucció, obertes des de 2017. Així, Jové entenia que encara cal portar a terme diligències que “són pertinents i necessàries per esgotar la

instrucció de la causa sense retallar els drets de defensa que corresponen a tota persona sotmesa a causa penal”. En la seva resolució desestimatòria, tot i que els magistrats lloen el “meritori esforç d’ordenació i entesa de les seves al·legacions impugnatives”, no veuen que “s’hagi modificat gens la naturalesa i l’abast de les diligències” d’instrucció. Per tant, la sala referma la decisió de la instructora de cloure el sumari i enviar l’expedient al TSJC.

Pel que fa la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, el seu recurs suplicava el sobreseïment de l’acusació de desobediència sobre la seva persona en base als indicis recollits. La sala recorda que el “doble examen de sufiència dels indicis per confirmar el processament ja es va completar per un tribunal d’aquesta mateixa sala, conformat per diferents magistrats als que configurem el tribunal jutjador”. En aquest sentit, els magistrats remarquen que no poden valorar “raons novedoses” en el benentès que el tribunal que jutja “té prohibit l’examen del material recollit durant la instrucció sumarial abans del judici oral”. Un cop clos aquest tràmit i la desestimació dels dos recursos, el TSJC ja pot demanar a les parts els seus escrits d’acusació.